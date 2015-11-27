Единый день безопасности дорожного движения прошел 27 ноября в Минске

Новости Беларуси. Единый день безопасности дорожного движения прошел 27 ноября в столице. Повышенное внимание к автомобилистам вызвано изменением погодных условий, к которым сами водители часто оказываются не готовы. Кто-то не торопится заменять летние шины на зимние, а кто-то и вовсе пренебрегает правилами дорожного движения.

Василий сел за руль восемь лет назад и признается, что много лихачил. Однако тактику вождения пришлось изменить после пережитой аварии. По его вине пострадали люди. Та история – лучший стимул стать примерным автомобилистом.

Василий Колмаков, водитель:

Шел на обгон, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу. Передняя часть другого автомобиля начиналась буквально со второго ряда сидений. Жена рядом с ним, слава богу, не пострадала. В принципе, отделалась легким испугом.

К сожалению, многие водители, получив права, стремятся к подвигам Шумахера. Однако на городских дорогах эксперименты со скоростью могут закончится плачевно.

Для того, чтобы автомобилисты учились на чужих, а не своих ошибках, в день безопасности дорожного движения сотрудники ГАИ провели выездной ликбез для случайных водителей.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Московского района г. Минска:

Сотрудники Госавтоинспекции проводят очень много профилактических акций, которые не всегда направлены именно на наказание, а зачастую – на поощрение.

О том, как избежать неприятных ситуаций на дорогах Минска, ведущий программы «Автопанорама» телеканала СТВ Сергей Мурашко может проводить целые мастер-классы. Например, на одном из самых нелюбимых мест среди водителей – на круге на площади Победы.

Сергей Мурашко, телеведущий:

Мало кто понимает, как его правильно проходить, все боятся, объезжают подальше, за 10 улиц. На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное двигаться по нужным полосам и понимать, куда тебе надо, заранее перестраиваться.

По мнению автомобильного эксперта, главное за рулем – внимательность и четкое соблюдение правил дорожного движения. Для программы «Столичные подробности» Сергей согласился поделиться навыками экстремального вождения.

Стоит помнить о том, что навыки экстремального вождения нужны не для того, чтобы бездумно гонять со скоростью 200 км в час по МКАД. А для того, чтобы вовремя среагировать на экстремальную ситуацию.

Сергей Мурашко, телеведущий:

А вообще высший класс водительского мастерства заключается в том, чтобы в эти аварийные ситуации на попадать.