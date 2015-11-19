В Берестовицком районе Audi сбил эксперта Госкомитета судэкспертиз, работавшего на месте ДТП

Новости Беларуси. Эксперта Госкомитета судебных экспертиз сбили во время работы на дороге в Берестовицком районе.

Инцидент произошел вечером 18 ноября.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Пожилой сельчанин забрал приехавшую на автобусе из Гродно супругу и повез ее на мотоцикле «Минск» домой. Отъехал метров 50-70 от перекрестка и увидел в тусклом свете фары блик. Принял левее, после чего упал на асфальт. То же самое произошло с женой, которую пришлось поместить в реанимационное отделение больницы. Бликом оказался отблеск светоотражающей нарукавной повязки на левой руке девушки-пешехода. Мотоцикл зацепил ее правой стороной руля и толкнул в лужу.

Эксперт стоял спиной к приближающейся «Ауди». Водитель, которому по медицинским показаниям предписаны очки, сказал, заметил человека лишь в нескольких метрах от себя, поэтому не смог предотвратить столкновение.