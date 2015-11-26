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27 ноября в 22:00 закрывается движение всех видов транспорта на участках улиц Раковской и Максима Танка

26 ноября 2015 18:27
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Новости Беларуси. Завтра, 27 ноября, в 22:00 закрывается движение всех видов транспорта по улицам Раковская на участке от  Мельникайте до Обойной, а также по улице Максима Танка на отрезке от Мельникайте до дома №10 по улице Максима Танка. На этой территории будут проводиться работы по строительству  новой линии Минского метрополитена. Планируется, что запрещающий знак  задержится там до 31 декабря 2017 года.

Для проезда в квартал улиц Обойная, Замковая, Освобождения буквально через пару часов обещают открыть новый участок дороги по улице Димитрова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Дорожное движение # авто

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