27 ноября в 22:00 закрывается движение всех видов транспорта на участках улиц Раковской и Максима Танка

Новости Беларуси. Завтра, 27 ноября, в 22:00 закрывается движение всех видов транспорта по улицам Раковская на участке от Мельникайте до Обойной, а также по улице Максима Танка на отрезке от Мельникайте до дома №10 по улице Максима Танка. На этой территории будут проводиться работы по строительству новой линии Минского метрополитена. Планируется, что запрещающий знак задержится там до 31 декабря 2017 года.

Для проезда в квартал улиц Обойная, Замковая, Освобождения буквально через пару часов обещают открыть новый участок дороги по улице Димитрова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.