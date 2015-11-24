В Гомеле для автомобиля связали теплый свитер

Новости Беларуси. Единственный в Беларуси тёплый свитер для автомобиля продемонстрировали в Гомеле. Таким нестандартным образом Госавтоинспекция напомнила автолюбителям о необходимости заменить летние шины на зимние.

В весёлые цвета свою легковушку облачила мастер Юлия Ковалёва. На это у неё ушло 5,5 килограммов пряжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Ковалева, автолюбитель:

Мне потребовалось 4 дня – и я её сделала. Самое сложное было закрепить всё это на машине. На это было потрачено 14 часов. Важно, чтобы было безопасно. Важно, чтобы была зимняя резина, чтобы не улетать в кювет.

По правилам, все автомобили должны быть «переобуты» в Беларуси до 1 декабря. Однако погода, по крайней мере на Гомельщине, не позволяет медлить. После ночных заморозков здесь выпал первый снег.

Ольга Резвякова, инспектор ГАИ Управления внутренних дел Гомельского облисполкома:

Осень выдалась довольно тёплой. Но погода показывает, как необходима зимняя шина на дороге. Первые заморозки – и летняя резина уже не способна обеспечить безопасность дорожного движения.

Наталья Ошека, автолюбитель:

На моей предыдущей машине (это было 10 лет назад) ещё можно было оставлять перед зимний, а зада летний. Меня несколько раз на трассе разворачивало на 360 градусов разворачивало. Очень страшно.

Андрей Криволап, автолюбитель:

Очень важно резину менять. Я меняю где-то за месяц, даже в начале осени. Потому что может и в октябре быть гололед.