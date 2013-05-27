Двойной наезд на 22-летнего парня в Минске. Он чудом остался жив

Новости Беларуси. Вчера поздно вечером на Логойском тракте в Минске произошёл двойной наезд на пешехода. 22-летний парень оказался под колёсами иномарок: Renault и BMW.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ Минска (в интервью AUTO.TUT.BY):

Пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, когда на него совершил наезд Renault Safrane. От удара молодого человека отбросило на встречный BMW.

Молодой человек чудом остался жив. С черепно-мозговой травмой средней степени тяжести, ушибом плеча и закрытой травмой грудной клетки парень госпитализирован. К слову, оба водителя были трезвые.

Зачастую наезды на пешеходов заканчиваются трагически. Так, минувшей осенью 23-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Минске. Октябрьским вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Независимости на неё был совершен двойной наезд. 24-летний водитель Renault Laguna двигался в направлении улицы Рогачевского. После чего девушка попала под колеса фуры. По словам автомобилиста, на нерегулируемом пешеходном переходе девушку он не заметил. Водитель грузовика пытался скрыться с места происшествия, но был задержан неравнодушным свидетелем. Он преследовал нарушителя по Логойской трассе и на одном из участков дороги перегородил тому дорогу.

В апреле этого года трагедия произошла в Бресте. 24-летний водитель на переходе насмерть сбил десятиклассницу и скрылся. От удара девушку отбросило под колеса попутной машины Mercedes, которая совершила второй наезд. Водитель первого автомобиля скрылся. Молодого человека удалось задержать в ходе спецоперации «Перехват».

Общественный резонанс приобрёл случай на минской дороге в апреле. Пьяный инвалид без руки вместе с друзьями сел за руль и решил полихачить по городским улицам. Однако в какой-то момент водитель потерял управление, машина выехала за пределы проезжей части, снесла дерево и врезалась в столб (смотрите видео).