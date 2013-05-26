В Минске бесправник, удирая от ГАИ, выбрасывал на дорогу вещи

Новости Беларуси. Гонки от ГАИ устроили минувшей ночью двое парней на угнанном автомобиле.

Как сообщили БЕЛТА, экипаж ГАИ, дежуривший в районе улиц Горецкого и Рафиева, обратил внимание на автомобиль ВАЗ, который вел себя странно: то разгонялся, то тормозил. Водитель ВАЗа заметил машину ГАИ и заехал на стоянку гипермаркета, чтобы укрыться там. Экипаж направился вслед за нарушителями. Как только сотрудники ГАИ подъехали к ним, ВАЗ резко сорвался с места.



Инспекторы через громкоговоритель просили водителя остановить транспортное средство – бесполезно. Горецкого, Шаранговича, Лобанка, Сухаревская, МКАД – погоня только набирала обороты. Инспекторы вызвали помощь. Увидев ещё 2 машины ГАИ, водитель и пассажир ВАЗа стали на ходу бросать в автомобили инспекторов вещи и предметы из своей машины.

Так, в лобовое стекло одного из экипажей попала автомагнитола. К счастью, никто не пострадал. Сворачивая с улицы Пономаренко на проспект Пушкина, водитель ВАЗа не удержал машину. Она на большой скорости ушла в занос, налетела на осветительную мачту и перевернулась. Водитель и пассажир отделались ушибами.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за различные нарушения. Как выяснилось, 19-летний водитель ВАЗа, житель Мозыря, и его 21-летней пассажир-минчанин автомобиль угнали.



Напомним, недавно на Гомельщине стрельбой закончилась погоня за ... трактором. Огонь по колёсам сельхозмашины открыли сотрудники Лоевского отделения ГАИ. На крайние меры правоохранители пошли из-за неадекватного поведения водителя на дороге. По колёсам начали стрелять только после того, как нарушитель отказался останавливаться. Несговорчивый шофёр – неоднократно судимый. Водительских прав не имел (смотрите видео).