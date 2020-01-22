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В Минске пьяный мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево

22 января 2020 08:32
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Новости Беларуси. Пьяный минчанин угнал МАЗ и врезался в дерево.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина угнал автомобиль МАЗ, который был припаркован на улице Уборевича.  

42-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и шел домой после встречи со знакомым. Минчанин обратил внимание на автомобиль, который стоял у обочины. У МАЗа оказалась не заперта дверь, а в замке зажигания были ключи. 

Мужчина завел автомобиль, но при движении задним ходом транспортное средство врезалось в дерево.  

В Минске пьяный мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Было установлено, что этилового спирта в выдыхаемом воздухе у мужчины составило 2,8 промилле. Прав на управление транспортным средством у него также не было. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.  

Владелец угнанного автомобиля рассказал сотрудникам ГАИ, что ключи в автомобиле он оставил, потому что был уверен, что незнающий человек не сможет его завести. Каждое утро водитель тратит около получаса, чтобы завести авто.  

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также совершение ДТП в отношении минчанина составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 18.16, ч.1 ст. 18.19, ч.5 ст. 18.22 КоАП РБ.  

Заводским (г. Минска) РОСК Республики Беларусь его действиям дана правовая оценка.  

 На минувшей неделе в Могилевском районе три подростка угнали BMW и врезались в остановку (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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