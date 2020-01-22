В Минске пьяный мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево

Мужчина завел автомобиль, но при движении задним ходом транспортное средство врезалось в дерево.

42-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и шел домой после встречи со знакомым. Минчанин обратил внимание на автомобиль, который стоял у обочины. У МАЗа оказалась не заперта дверь, а в замке зажигания были ключи.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчина угнал автомобиль МАЗ, который был припаркован на улице Уборевича.

Было установлено, что этилового спирта в выдыхаемом воздухе у мужчины составило 2,8 промилле. Прав на управление транспортным средством у него также не было. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Владелец угнанного автомобиля рассказал сотрудникам ГАИ, что ключи в автомобиле он оставил, потому что был уверен, что незнающий человек не сможет его завести. Каждое утро водитель тратит около получаса, чтобы завести авто.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также совершение ДТП в отношении минчанина составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 18.16, ч.1 ст. 18.19, ч.5 ст. 18.22 КоАП РБ.

Заводским (г. Минска) РОСК Республики Беларусь его действиям дана правовая оценка.