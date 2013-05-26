Заместитель председателя погранкомитета о том, почему периодически возникают очереди на границе

Новости Беларуси. Сотни молодых людей, да и людей постарше накануне собрались в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», что бы посмотреть на праздник, посвященный Дню пограничника и 95-летию органов погранслужбы.

Отмечать его с особым размахом для пограничных войск – уже традиция. Нынешний год не стал исключением. Под звуки духового оркестра показательные выступления кинологов, рукопашные схватки и приемы с оружием. Принимать поздравления пограничники будут во вторник, но в преддверии праздника ведущий программы «Неделя» на СТВ не упустил возможность узнать, что же такое современная граница, и когда на ней исчезнут очереди. Об этом и не только рассказал заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Валерий Горячко.

Погранслужба Беларуси празднует 95-летие. Я поздравляю вас с праздником. Это без малого век. Но за это время функции погранслужбы не изменились – это охрана внешних рубежей страны. Скажите, пожалуйста, за это время насколько стал высокотехнологичным этот процесс? Что такое граница 21 века? Классический образ воина с собакой, сидящего в дозоре, он всё-таки отходит в прошлое или по-прежнему актуален?



Валерий Горячко, заместитель председателя государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Конечно, сегодня государственная граница Республики Беларусь в том понятии, в каком она была в прежние времена, немножко этот момент уже отходит из нашей жизни. Да, пограничник, собака, пограничный наряд – без этого невозможно на границе. Но вместе с тем граница широко развивается в плане инженерного обеспечения, в плане инженерных технологий. У нас широко используются тепловизионные станции, видеокамеры. Вводится интегрированная система охраны государственной границы. Успешно применяются пограничные катера, авиация.



То есть я вас правильно понимаю то, что мы сейчас видим, больше архаика, чем действительность?



Валерий Горячко:

Да, на некоторых участках государственной границы система осталась. Это польское направление. Она модернизируется сегодня более современными средствами охраны, но, тем не менее, она всё равно остаётся и присутствует.



Хорошо, но если граница так современно оснащена, почему периодически возникают очереди на границе, о которых знают все. Что делается для того, чтобы избежать этого?



Валерий Горячко:

Сами пункты пропуска технологически закладывались не под то количество людей, которое сегодня и желает посетить Беларусь и посещает. В том числе и граждане, посещающие и другие страны, соседние. Пункты пропуска сегодня широко модернизируются, буквально недавно принято решение о двух службах на государственной границе. То есть непосредственное осуществление пограничного и таможенного контроля. Все остальные службы будут выведены за пределы пункта пропуска. Ну где-то поблизости, на каких-то стоянках и так далее. Для того, чтобы людям можно было в ускоренном варианте проходит государственную границу. К примеру, каждую секунду у нас один человек пересекает государственную границу.



В следующем году будет проходить Чемпионат мира по хоккею, то есть количество людей, пересекающих нашу границу и по воздуху, и по земле увеличится в десятки, если не в сотни раз. Готов ли погранкомитет к этому, и что предпринимается для этого?



Валерий Горячко:

Государственный пограничный комитет в плане подготовки к Чемпионату мира в следующем году, конечно, проводит большую работу. Во-первых, мы используем опыт Польши, опыт Украины в проведении Чемпионата мира 2012 года по футболу. У нас проводится модернизация авиационных пунктов пропуска, автодорожных пунктов пропуска – это Брест, Гродно и т.д. Кроме этого, сами сотрудники проходят переподготовку в плане изучения английского языка. Опят международный мы учитываем в первую очередь.



Сейчас многие западные страны переходят на биометрические паспорта. Готовы ли наши пограничники работать с ними?



Валерий Горячко:

К этому вопросу мы также готовимся. В плане оборудования, оно приобретается. Если приедет гражданин с биометрическим паспортом, конечно, мы его пропустим через границу, ну и в будущем сами точно также будем переходить.



Профессия пограничника – очень престижная, почётная, но как бы то ни было это очень тяжёлый труд. Скажите, молодёжь хочет служить в погранвойсках? У вас вообще есть проблемы с кадрами?



Валерий Горячко:

Молодёжь стремится и всегда идёт с желанием в органы пограничной службы. Потому что даже сегодня день пограничной службы, вы видите по тем мероприятиям, которые здесь проходят – это общенародный праздник. И пограничником служить, потом гордиться тем, что служил в пограничных войсках – даже,

наверное, престижно сегодня. Молодёжь идёт. Конечно, кадровые проблемы, как и во всех организациях, органах, в некоторой степени присутствуют и у нас. Но мы их решаем.