Водитель Mercedes насмерть сбил женщину на переходе в Логойском районе

Новости Беларуси. Катастрофа в Логойском районе. Авария произошла в деревне Околово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным ГАИ, 60-летний житель Гомельского района на автомобиле Mercedes с прицепом сбил 74-летнюю местную жительницу.

Известно, что женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. По одной из версий, водитель потерял концентрацию на несколько секунд и не заметил пешехода.