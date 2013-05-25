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В Бресте проходит 13-ый международный байкерский слет

25 мая 2013 17:09
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Новости Беларуси. Дождь и ветер в лицо. В Бресте уже в 13 раз проходит один из крупнейших в странах СНГ слет байкеров. В этом году на международный форум прибыли 2 тысячи участников. Для настоящих любителей скорости и мотоциклов даже расстояние не стало помехой. Один из гостей приехал в Брест из Новосибирска, преодолев путь почти в 4,5 тысячи километров.

Ни сильный ветер, ни периодически начинающийся дождь не помешали настоящим байкерам сесть за руль и проехать по городу в торжественной колонне.

Сопровождение ГАИ, перекрытые дороги  и восторженные зрители по всему маршруту — участников международного байкерского слета в Бресте встречали как самых дорогих гостей. Колонна из двух  тысяч мотоциклов растянулась почти на 3 километра. 

Михаил Филипук, организатор:
К сожалению, из-за погодных условий не все смогли выехать, поэтому, может быть, колонна по массовости и визуально отличалась от предыдущих годов. На самом деле быстро организовались, и получился замечательный праздник для города.

Когда-то этот международный форум начался с инициативы небольшой группы байкеров. Сегодня брестский байк-фестиваль — один из крупнейших на территории СНГ.  Россия, Украина, Польша, страны Балтии, Великобритания, Италия, Испания  и даже Греция — география слета  расширяется с каждым годом.

Некоторые байки — не просто дорогая техника, а настоящий эксклюзив. Этот железный конь изначально обладал мощностью в 116 лошадиных сил. Но благодаря уникальному тюнингу достиг уже 160-ти. Анджей, польский гость мотослета, увлечение байками называет  «смыслом жизни».

Анджей Пивек, байкер (Польша):
Это моя жизнь. Я по-другому не умею жить. Я уже катаюсь 45 лет на мотоцикле. Мотоциклы имеют два колеса и возят душу, машина имеет четыре и возят людей.

Москвич Михаил в байк-движении больше 30-ти лет. Начинал ездить на собранном вручную «Иже», сегодня   предпочитает  дорогие туристические модели. За прошлый год на  мотоцикле он преодолел более 5 тысяч километров. Имея богатый опыт, признается: такого  радушного приема, как в Бресте, нигде не встречал.

Михаил, байкер (Москва):
Приехали к вам. Замечательный город, замечательный прием. Насколько я знаю, это самая  большая колонна в Европе собирается. Самое большое количество байкеров собирается.

Концерты, конкурсы, фаер-шоу - после  завершения байкпарада, участников слета  ждет насыщенная программа. Посетить лагерь и проникнуться «байкерской» романтикой могут все желающие. А уже завтра  «рыцари дорог»  разъедутся по домам, пожелав друг другу «ни гвоздя, ни жезла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Мотоциклисты

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