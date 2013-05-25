В Бресте проходит 13-ый международный байкерский слет

Новости Беларуси. Дождь и ветер в лицо. В Бресте уже в 13 раз проходит один из крупнейших в странах СНГ слет байкеров. В этом году на международный форум прибыли 2 тысячи участников. Для настоящих любителей скорости и мотоциклов даже расстояние не стало помехой. Один из гостей приехал в Брест из Новосибирска, преодолев путь почти в 4,5 тысячи километров.

Ни сильный ветер, ни периодически начинающийся дождь не помешали настоящим байкерам сесть за руль и проехать по городу в торжественной колонне.

Сопровождение ГАИ, перекрытые дороги и восторженные зрители по всему маршруту — участников международного байкерского слета в Бресте встречали как самых дорогих гостей. Колонна из двух тысяч мотоциклов растянулась почти на 3 километра.

Михаил Филипук, организатор:

К сожалению, из-за погодных условий не все смогли выехать, поэтому, может быть, колонна по массовости и визуально отличалась от предыдущих годов. На самом деле быстро организовались, и получился замечательный праздник для города.

Когда-то этот международный форум начался с инициативы небольшой группы байкеров. Сегодня брестский байк-фестиваль — один из крупнейших на территории СНГ. Россия, Украина, Польша, страны Балтии, Великобритания, Италия, Испания и даже Греция — география слета расширяется с каждым годом.

Некоторые байки — не просто дорогая техника, а настоящий эксклюзив. Этот железный конь изначально обладал мощностью в 116 лошадиных сил. Но благодаря уникальному тюнингу достиг уже 160-ти. Анджей, польский гость мотослета, увлечение байками называет «смыслом жизни».

Анджей Пивек, байкер (Польша):

Это моя жизнь. Я по-другому не умею жить. Я уже катаюсь 45 лет на мотоцикле. Мотоциклы имеют два колеса и возят душу, машина имеет четыре и возят людей.

Москвич Михаил в байк-движении больше 30-ти лет. Начинал ездить на собранном вручную «Иже», сегодня предпочитает дорогие туристические модели. За прошлый год на мотоцикле он преодолел более 5 тысяч километров. Имея богатый опыт, признается: такого радушного приема, как в Бресте, нигде не встречал.

Михаил, байкер (Москва):

Приехали к вам. Замечательный город, замечательный прием. Насколько я знаю, это самая большая колонна в Европе собирается. Самое большое количество байкеров собирается.

Концерты, конкурсы, фаер-шоу - после завершения байкпарада, участников слета ждет насыщенная программа. Посетить лагерь и проникнуться «байкерской» романтикой могут все желающие. А уже завтра «рыцари дорог» разъедутся по домам, пожелав друг другу «ни гвоздя, ни жезла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.