Две аварии на Могилёвской трассе. Водитель микроавтобуса погиб на месте

Новости Беларуси. 15 августа в Березинском районе произошли сразу 2 крупные аварии. На Могилевской трассе водитель микроавтобуса, превысив скорость, выехал на обочину, и столкнулся с автомашиной Урал. 49-летний мужчина за рулем фургона погиб на месте.

Виновником еще одной аварии стал мотоциклист. Вечером на дороге Борисов-Березино-Бобруйск, 38-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся на мотоцикле ИЖ. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадал его пассажир - 41-однолетний мужчина. Оба двигались без мотошлемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.