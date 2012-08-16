Прямой эфир

Две аварии на Могилёвской трассе. Водитель микроавтобуса погиб на месте

16 августа 2012 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 августа в Березинском районе произошли сразу 2 крупные аварии. На Могилевской трассе водитель микроавтобуса, превысив скорость, выехал на обочину, и столкнулся с автомашиной Урал. 49-летний мужчина за рулем фургона погиб на месте.

Виновником еще одной аварии стал мотоциклист. Вечером на дороге Борисов-Березино-Бобруйск, 38-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся на мотоцикле ИЖ. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадал его пассажир - 41-однолетний мужчина. Оба двигались без мотошлемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# Аварии # авто # Авария в Могилеве # Фотофакт # Авария автобуса

Другие новости рубрики

Все новости
Трое безработных россиян продали в Минске взятые напрокат авто. Купивших заставят машины вернуть
15 августа 2012 18:10

Трое безработных россиян продали в Минске взятые напрокат авто. Купивших заставят машины вернуть

15 августа 2012 15:06

Авария под Слуцком. 1 человек погиб, двое в реанимации

15 августа 2012 10:20

В Минске пьяная женщина отъехала от игрового клуба 500 м и разбила 5 машин. Погиб 1 человек