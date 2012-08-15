В Минске пьяная женщина отъехала от игрового клуба 500 м и разбила 5 машин. Погиб 1 человек

Новости Беларуси. Досуг закончился трагедией. Очередная авария произошла рано утром 15 августа в Минске. Двое нетрезвых отъехали от игрового клуба всего на полкилометра и разбились.

Сотрудников ГАИ вызвал таксист, который и стал очевидцем произошедшего. Вначале он подумал, что мужчина и женщина сядут к нему в машину, но пара решила воспользоваться собственным авто. За руль села женщина и буквально через 500 метров врезалась в припаркованную у обочины иномарку. А та от сильного удара протаранила еще четыре машины.

Юрий Жихарев, начальник ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Водитель автомобиля, женщина 1967 года рождения, которая получила водительское удостоверение 4 месяца назад, осталась жива. Она не получила серьёзных травм. Госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Пассажир автомобиля погиб на месте. Ремнями безопасности пристегнут он не был, сообщили в программе Новости «Стличные подробности» на СТВ.