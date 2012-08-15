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Авария под Слуцком. 1 человек погиб, двое в реанимации

15 августа 2012 15:06
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Новости Беларуси. 9 человек пострадали в результате лобового столкновения, произошедшего 14 августа вечером на трассе Минск — Микашевичи под Слуцком. В ДТП попали маршрутка Volkswagen LT и Volkswagen Sharan.

Пресс-служба ГАИ Минской области:
От травм, полученных в ДТП, скончалась пенсионерка, пассажирка автомобиля Volkswagen Sharan. Пострадали девять человек, ехавшие в маршрутке, — водитель и восемь пассажиров. Все они госпитализированы. Двое мужчин в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Остальные помещены в травматологическое отделение, среди них есть молодые люди. Данных о госпитализации водителя Volkswagen Sharan нет.

Причины аварии выясняются, сообщает ctv.by со ссылкой на Onliner.

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