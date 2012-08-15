Трое безработных россиян продали в Минске взятые напрокат авто. Купивших заставят машины вернуть

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело в отношении троих продавцов прокатных автомобилей. Трое безработных граждан России наладили в Беларуси преступную схему. Мошенники продавали в Минске взятые напрокат автомобили. Подельники брали авто в аренду, вносили необходимую сумму в пункте проката, предъявляя поддельные паспортные данные. А машины, по низкой цене, продавали. Так им удалось сбыть два автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники действовали в Беларуси с апреля 2012 года. В прокате брали машину по поддельному паспорту. Потом размещали объявление в Интернете о продаже авто. Цену значительно занижали. Поэтому покупатели находились тут же.

На прокатное авто мошенники ставили транзитные номера. Их они снимали уже с чужих машин. У злоумышленников была даже поддельная печать ГАИ. Ей они заверяли техпаспорт, куда вписывали новые номера автомобиля. После успешной продажи машины подельники сразу же уезжали в Россию.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер партизанского РУВД Минска:

По аналогичной схеме мужчины три раза успели провернуть свои мошеннические действия. В момент третьей сделки были задержаны. С их слов, судимы не были. На данный момент они нигде не работают. Являются гражданами Хакассии.

Как злоумышленникам удалось взять в аренду авто по поддельным паспортам – непонятно. В большинстве пунктов проката в этом плане – жесткие меры. Не говоря уже о паспортных базах данных. Любой в интернете может проверить главный документ на подделку. А все арендованные авто отслеживаются по спутнику.

Наталья Дедкова, директор салона проката:

С помощью специальной программы мы видим, какой автомобиль куда едет, какой у него пробег. Если наш автомобиль пересекает РБ, нам приходит СМС на телефон, и тогда уже принимаем решение. Либо звоним человеку, либо глушим машину, а потом приезжаем и забираем ее.

Впрочем, такую систему обойти не трудно. Однако обходить и не нужно. Мошенники просто успевали продавать авто в срок аренды. Здесь вырыли себе яму сами покупатели. Сэкономив, они, как говорится, попали на деньги. В таких случаях специалисты советуют: процедуру покупки подержанного авто нужно проводить в Госавтоинспекции.

Дмитрий Ткачев, старший инспектор по розыску ГАИ ГУВД мингорисполкома:

Лучше всего присутствовать при сверке агрегатов, чтобы в вашем присутствии инспектор проверил все. Чтобы техпаспорт был неподдельный.

Все арендованные машины возвращены в пункты проката. На них злоумышленники заработали 40 тысяч долларов. Эти деньги будут взыскивать через суд их законные владельцы. Сейчас граждане России находятся в СИЗО. Им грозит до 10 лет лишения свободы.