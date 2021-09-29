«К Победе: семь футов под килем»

«К Победе: семь футов под килем»



Неизвестные страницы героической истории Беларуси. Они с честью прошли по рекам Европы и вместе с войсками 1-го Белорусского фронта дошли до Берлина. О единственном морском подразделении из Беларуси, взявшем Рейхстаг, и о морских традициях страны.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

18 лет в журналистике и не перестаю удивляться нашей стране. Новый повод для гордости «всплыл» на брестском Полесье. О здешних местах писал еще Геродот. Времена прошли, гордость за наш край осталась.

Так вот. Мы рассказываем о Пинской и Днепровской флотилиях. Последняя – внимание! – единственное морское соединение, штурмовавшее Берлин. Моряки из Беларуси.

Надо уметь гордиться своим. А чтобы не «утонуть» в волнах глобализации, надо сохранить свой курс. Свой корабль. Свою Синеокую.

Смотрите в третьем фильме документального цикла СТВ.