Он пронёс знамя флотилии от Пинска до Сталинграда, а она ждала его всю жизнь. История капитана Лысенко

Последний бой флотилии из Синеокой прошел под Киевом. В октябре ее расформировали, но небольшие группы все же прорвались к своим.

Владимир Бисултанов, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска:

Судьба моряков Пинской флотилии просто героическая. Они потом прорывались группами. Одну группу возглавлял капитан-лейтенант Лысенко, другую группу возглавлял капитан II ранга Брахман. Группами вместе с партизанами с сентября по, практически, ноябрь-декабрь они пробивались через линию фронта на Сталинград.

Но флотилия продолжала существовать. Сквозь Киевское кольцо наши моряки пробирались с сохраненным знаменем. Через четыре года оно пригодится уже в Рейхстаге, а сейчас моряки уходили в Сталинград.

К своим прорвался и капитан III ранга Лысенко. В оккупации осталась семья.

Владимир Лысенко, сын капитана III ранга Степана Лысенко:

Папа попал в окружение и вышел из окружения уже где-то под Курском. А потом попал в Сталинград. Он вынес на себе знамя флотилии. Потом, когда он уже стал командиром в Сталинграде, этот флаг, как говорили его сослуживцы, которые тут были, развевался на его бронекатере.

Пинские моряки грузились на корабли Волжской флотилии. По Волге в Сталинград было доставлено 60 % грузов – все на палубах катеров, боле поворотливых, чем привычные баржи.

Василий Кириченко, автор книги о Днепровской военной флотилии:

Была в Советском Союзе Волжская флотилия, которая участвовала в Сталинградской битве. И вот было принято решение корабли, которые были на Волжской флотилии, перебазировать на Днепр и создать флотилию. Такая операция была проделана, командующим флотилии стал бывший начальник штаба Волжской флотилии капитан I ранга Григорьев.

Последнее письмо в семью Лысенко пришло с берегов Волги.

Владимир Лысенко:

Пошел он на высадку десанта. Шквальный огонь. Термитный снаряд попал в рубку. Отец был ранен осколками термитного снаряда. Как мама говорила, тело горело. Его снесли на берег. Он в госпитале скончался.

Она любила его и ждала всю жизнь. Она так и не вышла замуж. В книге есть память об отце, «Корабли идут в Берлин». Она против каждой фамилии Лысенко птичку такую ставила, что вот Степа.