«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

О пинских моряках в Киеве ходят легенды. Эта история – правда.
О пинских моряках в Киеве ходят легенды. Эта история – правда.
Зловещую тишину истерзанной оккупантами столицы Советской Украины разорвал стук нацистских сапог по брусчатке. Моряков вели на расстрел.
Ни тени отчаяния – по Крещатику разносилось «Врагу не сдается наш гордый варяг». Они отчаянно дрались на палубах, в окопах, сражались в подполье, выдержали застенки гестапо. Достойно прошли путь. А теперь все – дорога в Бабий Яр.
Казалось, и ветер, и волны Днепра подхватили: «Врагу не сдается наш гордый варяг…»
В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности (читать далее).