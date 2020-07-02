«Врагу не сдаётся наш гордый варяг». Какая легенда про белорусских моряков сохранилась в Киеве

Ни тени отчаяния – по Крещатику разносилось «Врагу не сдается наш гордый варяг». Они отчаянно дрались на палубах, в окопах, сражались в подполье, выдержали застенки гестапо. Достойно прошли путь. А теперь все – дорога в Бабий Яр.