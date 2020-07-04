Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году

В 1941-м Киевский котел кипел. Гитлеровцы никак не могли войти в город. Дальше – Донбасс, Триполье, Канев, Ржищев. Эту водную линию обороны вокруг Киева десять кораблей флотилии держали пять суток.

Времени хватило, чтобы три армии отошли к Киеву и усилили оборону столицы Украины. Был создан укрепрайон. Левый фланг поддерживал отряд речных кораблей.

Моряки погибших под бомбежками судов сошли на берег (не впервой, свой первый сухопутный бой они приняли еще 8 июля у Ольшан). Организовано два сухопутных отряда.

К концу сентября все корабельные орудия замолчали. Флотилии отступать было некуда. По указанию ставки мониторы, бронекатера, канонерские лодки были затоплены лишь тогда, когда войска покидали Киев. Из Киева моряки уходил последними.