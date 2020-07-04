Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году

В 1941-м Киевский котел кипел. Гитлеровцы никак не могли войти в город. Дальше – Донбасс, Триполье, Канев, Ржищев. Эту водную линию обороны вокруг Киева десять кораблей флотилии держали пять суток.
В 1941-м Киевский котел кипел. Гитлеровцы никак не могли войти в город. Дальше – Донбасс, Триполье, Канев, Ржищев. Эту водную линию обороны вокруг Киева десять кораблей флотилии держали пять суток.
Времени хватило, чтобы три армии отошли к Киеву и усилили оборону столицы Украины. Был создан укрепрайон. Левый фланг поддерживал отряд речных кораблей.
Моряки погибших под бомбежками судов сошли на берег (не впервой, свой первый сухопутный бой они приняли еще 8 июля у Ольшан). Организовано два сухопутных отряда.
К концу сентября все корабельные орудия замолчали. Флотилии отступать было некуда. По указанию ставки мониторы, бронекатера, канонерские лодки были затоплены лишь тогда, когда войска покидали Киев. Из Киева моряки уходил последними.
Владимир Григорьев, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории ВОВ:
Большая часть кораблей была уничтожена в боях. В итоге эти корабли было фактически невозможно использовать. Морякам пришлось сойти на берег и их затопить. В конечном итоге моряки сражались в рядах Красной армии. В октябре флотилия была расформирована.