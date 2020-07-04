Прямой эфир

Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году

04 июля 2020 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 1941-м Киевский котел кипел. Гитлеровцы никак не могли войти в город. Дальше – Донбасс, Триполье, Канев, Ржищев. Эту водную линию обороны вокруг Киева десять кораблей флотилии держали пять суток.

Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году-1

Времени хватило, чтобы три армии отошли к Киеву и усилили оборону столицы Украины. Был создан укрепрайон. Левый фланг поддерживал отряд речных кораблей.

Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году-4

Моряки погибших под бомбежками судов сошли на берег (не впервой, свой первый сухопутный бой они приняли еще 8 июля у Ольшан). Организовано два сухопутных отряда.

Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году-7

К концу сентября все корабельные орудия замолчали. Флотилии отступать было некуда. По указанию ставки мониторы, бронекатера, канонерские лодки были затоплены лишь тогда, когда войска покидали Киев. Из Киева моряки уходил последними.  

Какой приказ моряки выполнили последним, прежде чем отступить из Киева в 1941 году-10

Владимир Григорьев, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории ВОВ:
Большая часть кораблей была уничтожена в боях. В итоге эти корабли было фактически невозможно использовать. Морякам пришлось сойти на берег и их затопить. В конечном итоге моряки сражались в рядах Красной армии. В октябре флотилия была расформирована.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Григорьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как Беларусь пела гимн на День Независимости. Показываем, как это было в разных городах страны
04 июля 2020 13:34

Как Беларусь пела гимн на День Независимости. Показываем, как это было в разных городах страны

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника
04 июля 2020 13:17

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника

«Под каждую страну выстраивается своя конфигурация ключевых точек воздействия». Как организуют «цветные революции»
04 июля 2020 13:17

«Под каждую страну выстраивается своя конфигурация ключевых точек воздействия». Как организуют «цветные революции»