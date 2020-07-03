«Нам дают несколько винтовок. На часах 5 утра». Почему моряки из Пинска обороняли Брест

«Безкозырки» с берегов Пины обороняли город над Бугом вместе с пограничниками и пехотинцами. Гидрографы флотилии.
«Безкозырки» с берегов Пины обороняли город над Бугом вместе с пограничниками и пехотинцами. Гидрографы флотилии.
Накануне 80 человек прибыли изготавливать карты госграницы, но лживые дипломатические ноты прервали канонады взрывов.
Григорий Кузьмин, гидрограф Пинской военной флотилии:
Вдоль берега – немецкие автоматчики, обстреливают нас. Прибегаем в погранотряд и сообщаем об автоматчиках. Нам дают несколько винтовок. На часах – пять утра.