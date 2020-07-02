«Судьба особо-то и неизвестна». Почему о существовании Пинской флотилии просто забыли

Факт, о котором написал Смирнов: Пина оказалась перегороженной поперек железной решеткой. Фашисты опасались наших катеров, поэтому перекрыли воду.

Вообще-то о ней, легендарной Пинской флотилии, до времени забыли. Забыли, потому что погибла, потому что промолчали.

Владимир Лысенко, сын капитана III ранга Степана Лысенко:

Надо было сначала не забывать, мне кажется, что была такая Пинская флотилия, что она вступила в бой. У нее свой заслуженный путь, свои заслуженные действия, своя заслуженная оборона, свое заслуженное наступление. Все это говорит о том, что матросы Пинской флотилии и командиры внесли достойный вклад, чтобы была обеспечена победа.

Василий Кириченко, автор книги о Днепровской военной флотилии:

Они по разным частям разошлись, и дальнейшая судьба особо-то и неизвестна. Мы особо не занимались архивными документами в этой части, потому что больше сосредоточили, конечно, внимание на войне. Великой Отечественной войне.

Не принято было вспоминать горечь поражений. Идеологически неверно. Хотя поражений-то и не было: Пинск покинули лишь 4 июля, прикрыв отход сухопутных войск.

Ещё не было приказа Верховного «ни шагу назад», не было победы под Сталинградом, много еще чего не было. А флотилия была – жила, воевала. В 1941-м, в первые дни войны, уже в тылу врага.

Владимир Бисултанов, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска:

С 22 июня по 30 июня кораблями флотилии было сбито 9 самолетов. Предназначение флотилии речной вообще, как и любых речных флотилий, – обеспечивать боевые действия сухопутных частей. Не с кем было взаимодействовать. Вот Четвертая армия, отдельные ее части (не в обиду будет сказано ни в коем случае, это война, первые дни войны) – остатки Четвертой армии нашли уже под Сарнами.