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Ссылаются на народные традиции. В Боливии производители листьев коки требуют права вести бизнес

29 сентября 2021 12:34
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Новости Боливии. В Боливии произошли ожесточенные стычки производителей листьев коки с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ссылаются на народные традиции. В Боливии производители листьев коки требуют права вести бизнес -1

В столице демонстранты подожгли жилой дом, свалив вину на правоохранителей. Протестующие требуют, чтобы власти разрешили им свободно заниматься своим бизнесом, ссылаясь на народные традиции.  

Ссылаются на народные традиции. В Боливии производители листьев коки требуют права вести бизнес -4

Люди в Андах на протяжении веков жевали листья коки, чтобы бороться с воздействием большой высоты. Кока также считается священной для многих коренных народов. Но власти намерены взять под жесткий контроль эту отрасль, из-за чего в Боливии разгорелась настоящая война. На прошлой неделе протестующие напали на полицейские участки и сожгли несколько служебных машин.  

# Акции протеста # Фотофакт

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