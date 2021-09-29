Ссылаются на народные традиции. В Боливии производители листьев коки требуют права вести бизнес

В столице демонстранты подожгли жилой дом, свалив вину на правоохранителей. Протестующие требуют, чтобы власти разрешили им свободно заниматься своим бизнесом, ссылаясь на народные традиции.

Люди в Андах на протяжении веков жевали листья коки, чтобы бороться с воздействием большой высоты. Кока также считается священной для многих коренных народов. Но власти намерены взять под жесткий контроль эту отрасль, из-за чего в Боливии разгорелась настоящая война. На прошлой неделе протестующие напали на полицейские участки и сожгли несколько служебных машин.