В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

В июне 1941 Европа утопала в крови, а на белорусском Полесье был штиль. Штиль пред бурей. В теперь уже советском областном центре еще жил приятный шарм нерасторопного местечка запольских часов.

Под кремлевскими звездами это слово упорно не хотели называть вслух. Армейские генералы лишь догадывались, адмиралы были уверены – война.

Владимир Бисултанов, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска:

Нарком Кузнецов (нарком военно-морского флота), так сказать даже ослушавшись в некоторой степени команды сверху, Сталина, сразу, в два часа ночи, дал телеграмму по всем флотам быть в боевой готовности номер один. Быть готовыми к войне. Обороне. И Пинская флотилия получила эту команду.

Пинская флотилия – одно из первых соединений Западного округа – поднялось по боевой тревоге.

Владимир Бисултанов:

Первый отряд выступил в семь утра отсюда во главе с капитаном II ранга Брахманом. А через два часа выступил второй отряд во главе уже с командующим флотилией. Они прибыли к Кобрину.