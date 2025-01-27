В Турции назвали причину пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая
Возгорание в отеле Grand Kartal в провинции Болу в Турции началось на кухне из-за оставленного включенным гриля. Об этом пишет ТАСС.
Сотрудники пытались потушить огонь водой, что лишь усугубило ситуацию. Огонь поглотил здание на курорте Карталкая, в результате чего погибло 78 человек. 19 человек, в том числе владелец отеля, были арестованы.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал привлечь виновных к ответственности. По мнению специалистов, огонь распространился через грязную вытяжку в дымоход.
Пожарная система отеля не сработала, что увеличило число жертв. Сотрудники кухни пытались потушить огонь около 40 минут и спасли несколько человек. Проход к пожарным лестницам был заблокирован, что также способствовало трагедии.