В Турции назвали причину пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая

Возгорание в отеле Grand Kartal в провинции Болу в Турции началось на кухне из-за оставленного включенным гриля. Об этом пишет ТАСС.

Сотрудники пытались потушить огонь водой, что лишь усугубило ситуацию. Огонь поглотил здание на курорте Карталкая, в результате чего погибло 78 человек. 19 человек, в том числе владелец отеля, были арестованы.