«Прикрыл собой повреждённый монитор». Под Шкловом нашли следы маленькой, но важной победы июля 1941-го

Каска, рваные куски металла, саперная лопатка. Шкловские поисковики докопались до правды, до небольшой победы уже 1941-м.

Середина июля, бобруйское направление, 21-я армия переходит в контрнаступление. В Паричах гитлеровцы наводят переправу. Это удар в спину. Наша артиллерия не достает, с воздуха бесполезно – все простреливают вражеские зенитки. В бои идет Березинский отряд Днепровской флотилии.

Убедительно заговорило орудие сторожевого монитора «Смоленск». Переправы больше нет, фашисты в смятении, остервенели. Корабль и три бронекатера сопровождения попадают под кинжальный огонь. Огонь на себя берет БК-205. Монитор «Смоленск» вырвался, 205-й не смог.

Александр Строганов, младший лейтенант, командир БК-204:

Подошли к узкому месту реки. Вдруг фашисты открыли кинжальный артиллерийский огонь. БК-205 находился ближе всех к врагу. Именно он прикрыл собой поврежденный монитор «Смоленск». БК-205 загорелся, давая возможность монитору исправить повреждение и выйти из зоны поражения.

Маленький катер, гордо рассекая речные волны, уходил вперед в историю. Стрельба, крики раненых, в машинном отделении взрыв противотанковой мины – громче в эфире звучал только сигнал «умирая, не сдаюсь».