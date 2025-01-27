Politico сравнило игнорирование Трампом руководства ЕС с «холодным душем»

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп предпочитает вести переговоры напрямую с главами государств ЕС, не обращая внимания на выступления представителей органов ЕС в Брюсселе, которые стали «холодным душем» для европейских чиновников. Об этом пишет ТАСС.
На церемонию инаугурации Трампа 20 января не пригласили ни одного высшего руководителя ЕС.
Письмо главы Евродипломатии Кая Кай Калласа новому государственному секретарю США Марку Рубио осталось без ответа, что также стало для Брюсселя тревожным сигналом. Рубио уже провел встречи с министрами иностранных дел Польши, Италии, Латвии и Литвы, а Трамп – с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
По оценкам наблюдателей, это означает коренной поворот от дружеских отношений с администрацией Джо Байдена к отсутствию интереса к взаимодействию с Брюсселем при Трампе.