Politico сравнило игнорирование Трампом руководства ЕС с «холодным душем»

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп предпочитает вести переговоры напрямую с главами государств ЕС, не обращая внимания на выступления представителей органов ЕС в Брюсселе, которые стали «холодным душем» для европейских чиновников. Об этом пишет ТАСС.

На церемонию инаугурации Трампа 20 января не пригласили ни одного высшего руководителя ЕС.