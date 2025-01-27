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Politico сравнило игнорирование Трампом руководства ЕС с «холодным душем»

27 января 2025 11:12
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Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп предпочитает вести переговоры напрямую с главами государств ЕС, не обращая внимания на выступления представителей органов ЕС в Брюсселе, которые стали «холодным душем» для европейских чиновников. Об этом пишет ТАСС.

На церемонию инаугурации Трампа 20 января не пригласили ни одного высшего руководителя ЕС.

Politico сравнило игнорирование Трампом руководства ЕС с «холодным душем»-1

Фото: pixabay

Письмо главы Евродипломатии Кая Кай Калласа новому государственному секретарю США Марку Рубио осталось без ответа, что также стало для Брюсселя тревожным сигналом. Рубио уже провел встречи с министрами иностранных дел Польши, Италии, Латвии и Литвы, а Трамп – с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По оценкам наблюдателей, это означает коренной поворот от дружеских отношений с администрацией Джо Байдена к отсутствию интереса к взаимодействию с Брюсселем при Трампе.

# Международная политика

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