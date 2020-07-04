Перегородили баржей. Как Пинскую флотилию спасли благодаря опыту борьбы с польскими формированиями

24 июня 1941 года. 5 часов 8 минут. Главный морской штаб. Телеграмма № 0508.

Все попытки связаться с взаимодействующим частями безрезультатны. Охрана кобринских шлюзов не обеспечена. Вода из канала уходит.

Именно в такую речную ловушку Пинская флотилия уже попадала, но то была флотилия польского формирования. Она под напором сдалась без боя: база цела, корабли не повреждены. Только переименованы: «Варшава» стала «Витебском», «Краков» – «Смоленском», а «Житомир» – «Пинском».

Советские моряки хорошо усвоили чужие ошибки и не повторили их. Что называется, обошли. Было принято молниеносное решение: дорогу убывающей воде перегородил баржей – так выиграли время для маневра.