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Перегородили баржей. Как Пинскую флотилию спасли благодаря опыту борьбы с польскими формированиями

04 июля 2020 07:56
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24 июня 1941 года. 5 часов 8 минут. Главный морской штаб. Телеграмма № 0508.

Перегородили баржей. Как Пинскую флотилию спасли благодаря опыту борьбы с польскими формированиями-1

Все попытки связаться с взаимодействующим частями безрезультатны. Охрана кобринских шлюзов не обеспечена. Вода из канала уходит.

Перегородили баржей. Как Пинскую флотилию спасли благодаря опыту борьбы с польскими формированиями-4

Именно в такую речную ловушку Пинская флотилия уже попадала, но то была флотилия польского формирования. Она под напором сдалась без боя: база цела, корабли не повреждены. Только переименованы: «Варшава» стала «Витебском», «Краков» – «Смоленском», а «Житомир» – «Пинском».

Перегородили баржей. Как Пинскую флотилию спасли благодаря опыту борьбы с польскими формированиями-7

Советские моряки хорошо усвоили чужие ошибки и не повторили их. Что называется, обошли. Было принято молниеносное решение: дорогу убывающей воде перегородил баржей – так выиграли время для маневра.  

Перегородили баржей. Как Пинскую флотилию спасли благодаря опыту борьбы с польскими формированиями-10

Передовому дозору бронекатеров. 7-й и 8-й шлюзы открыты, вода падет. Отхожу в Пинск. Баржи с топливом – за Пинск. Вам отходить последним. Контр-адмирал Рогачев.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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