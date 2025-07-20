Новости по тегу #Юрий Борсук

В студии программы «Спорттаймер» – международный гроссмейстер Денис Лазовик и старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.
«Иногда бывают ситуации, когда детей отдают шахматы, им не нравится, но спустя пару лет дети, сами непонятно почему, приходят к родителям и говорят: давайте снова вернемся в шахматы».
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