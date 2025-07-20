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Новости по тегу #Юрий Борсук

О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером
20 июля 2025 18:00

О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси
13 мая 2025 08:03

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»
03 мая 2024 17:47

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»

В первенстве Беларуси по шахматам участвуют более 250 юных интеллектуалов. Турнир отборочный к ЧМ
14 февраля 2024 17:42

В первенстве Беларуси по шахматам участвуют более 250 юных интеллектуалов. Турнир отборочный к ЧМ

Зачем учить ребёнка играть в шахматы? Рассказали чемпион страны и старший тренер нацкоманды
03 февраля 2024 13:45

Зачем учить ребёнка играть в шахматы? Рассказали чемпион страны и старший тренер нацкоманды

«Шанс показать себя». Трое детей-шахматистов нанесли поражение чемпионам мира в сеансе одновременной игры
20 июля 2023 15:59

«Шанс показать себя». Трое детей-шахматистов нанесли поражение чемпионам мира в сеансе одновременной игры

«Довольно интересные соревнования». В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по шахматам
03 марта 2022 22:10

«Довольно интересные соревнования». В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по шахматам

В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта
08 февраля 2021 19:36

В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта

«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам
08 февраля 2020 18:29

«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам