«Довольно интересные соревнования». В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по шахматам

В 2022 году в турнире принимают участие шахматисты в возрасте 17 лет и моложе. Помимо командного зачета, они также борются и за индивидуальное первенство. Практически все дружины выставили сильнейшие составы. За Минск выступает член национальной сборной Денис Лазавик. Победители и призеры Олимпийских дней молодежи станут известны в субботу, 5 марта.

Юрий Борсук, главный судья соревнований:

Каждый пытается доказать и показать, что его команда сильнейшая. И это довольно интересно, потому что результаты довольно неожиданные на данный момент. Даже если говорить, что вчера Минск проиграл, но потом они сразу отыгрались, 6:0 обыграли команду Могилева, которая шла на первом месте. То есть каждая команда может выдать сюрприз, поэтому очень довольно интересные соревнования.