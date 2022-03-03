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«Довольно интересные соревнования». В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по шахматам

03 марта 2022 22:10
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Новости Беларуси. В Минске состоялись поединки четвертого тура Олимпийских дней молодежи по шахматам. Соревнования проводятся в командном формате – представлены сборные областей и столицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Довольно интересные соревнования». В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по шахматам-1

В 2022 году в турнире принимают участие шахматисты в возрасте 17 лет и моложе. Помимо командного зачета, они также борются и за индивидуальное первенство. Практически все дружины выставили сильнейшие составы. За Минск выступает член национальной сборной Денис Лазавик. Победители и призеры Олимпийских дней молодежи станут известны в субботу, 5 марта.  

«Довольно интересные соревнования». В Минске проходят Олимпийские дни молодёжи по шахматам-4

Юрий Борсук, главный судья соревнований:  
Каждый пытается доказать и показать, что его команда сильнейшая. И это довольно интересно, потому что результаты довольно неожиданные на данный момент. Даже если говорить, что вчера Минск проиграл, но потом они сразу отыгрались, 6:0 обыграли команду Могилева, которая шла на первом месте. То есть каждая команда может выдать сюрприз, поэтому очень довольно интересные соревнования.  

# Шахматы # Денис Лазавик # Юрий Борсук # Фотофакт

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