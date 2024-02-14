В первенстве Беларуси по шахматам участвуют более 250 юных интеллектуалов. Турнир отборочный к ЧМ

Более 250 юных интеллектуалов со всей страны принимают участие в первенстве Беларуси по шахматам. Ежегодный турнир проходит в столичном РЦОПе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юноши и девушки трех возрастных категорий от 8 до 12 лет соревнуются по всем правилам ФИДЕ. На турнире действует круговая швейцарская система из девяти туров − сегодня, 14 февраля, состоялся седьмой раунд. О лидерах говорить еще рано − главная интрига сохранится до финиша.

Юрий Борсук, главный судья турнира:

Многие родители отдают в шахматы детей, чтобы развивать их интеллект, ум. Такой вариант помогает детям развить свои умственные способности. Родители об этом помнят, и за счет этого такая большая популярность. Необходимо отметить, что в нашей школе дети достигают высоких результатов. У нас есть чемпионы мира. Ежегодно кто-то привозит медаль или какое-то высокое достижение на мировой арене. Конечно, всегда хотелось бы больше игровой практики, но необходимо отметить, что у нас календарь построен таким образом, что зимой у нас идут отборы, а летом – подготовка к чемпионатам мира. Многие чемпионаты мира, которые раньше проводились осенью, сейчас смещены на лето. Летом также у нас будут большие турниры. Это Minsk Open, посвященный столетию рождения Давида Бронштейна, а дальше идут параллельно другие республиканские турниры, например Олимпийские дни молодежи.