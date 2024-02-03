Зачем учить ребёнка играть в шахматы? Рассказали чемпион страны и старший тренер нацкоманды

Поговорим про шахматы. Раньше игра была реально крайне популярная. И призовые были ух! Гроссмейстеры у всех на слуху. А в последнее время притихла информация, правда, большое количество фильмов стало выходить. Интерес к шахматам есть. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Юрий Борсук, мастер спорта, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам. И Максим Царук, мастер спорта по шахматам, чемпион Республики Беларусь.

Максим Царук, чемпион Беларуси по шахматам: У дедушки был день рождения. Собралась семья. Я был неугомонным ребенком, мне было 5 лет. Решили меня занять немного – как раз у дедушки было под рукой доска. В советское время шахматы были крайне популярны. Фигуры были очень красивые. Дальше родители не упустили момент, отвели меня на секцию, в наш СДЮШОР светлогорский. Сразу пошли успехи. Вся семья включилась.

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам:

В первую очередь, я бы не стал ставить такую задачу. Шахматы – это гимнастика для ума. Мы понимаем, что надо развивать и тело ребенка, и голову. Это хороший инструмент. Мы все говорим, что в современном мире информатизация, компьютерные технологии, но все основано на интеллекте. И шахматы – это проверенная временем система, вид спорта, который помогает с самого юного возраста развить свои умственные способности. Понятно, что каждый человек разный. Не у всех получится стать гроссмейстерами, но дойти до определенного профессионального уровня, любительского может каждый. В шахматы может научиться играть любой, вопрос – насколько хорошо. Эта история зависит не только от таланта.