«Шанс показать себя». Трое детей-шахматистов нанесли поражение чемпионам мира в сеансе одновременной игры

Новости Беларуси. Супермолодое поколение интеллектуалов против молодого, но титулованного и амбициозного. В Минске состоялся необычный сеанс одновременной игры, приуроченный ко Всемирному дню шахмат. По одну сторону доски были чемпионы мира, по другую – совсем юные, но одаренные дети, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В роли экзаменаторов выступали Владислав Зарубицкий и Максим Царук. Последний совсем недавно выполнил норматив международного мастера. Произошло это на турнире в Казахстане, откуда ребята вернулись рано утром. А уже после обеда они вновь встали за игровой стол. Чтобы уровнять шансы на победу, а ведь в соперниках в основном были разрядники, организаторы придумали следующую схему. Титулованные спортсмены играли одновременно, но по очереди. Выглядело это так. Один гроссмейстер ходит, ребенок отвечает, а затем к доске вызывается уже другой мастер. И так сразу на 20-ти клетчатых полотнах. То есть нужно не просто играть свою комбинацию, но и понимать ход мыслей партнера. Это требует колоссальных умственных и физических затрат. Вот и скажите, что шахматы – это не спорт.

Максим Царук, международный мастер:

Безусловно, шахматы – в том числе и спорт. Я могу сказать, что и физической активностью мы тоже очень серьезно занимаемся. Выдерживать нагрузки по пять-шесть часов далеко не просто, поэтому мы вынуждены поддерживать, помимо умственной формы, физическую форму. В итоге из 20-ти детей сильнее аксакалов оказались трое. Еще четверо свели партии к ничьей. Прекрасный результат, если вспомнить, что играли против юных дарований многократные победители мировых форумов. Так что международное шахматное будущее у наших интеллектуалов определенно уже есть.

Юрий Борсук, начальник национальной команды Беларуси по шахматам:

В целом последний чемпионат мира в Батуми среди юношей и девушек от 8 до18 лет показал, что мы боеспособны. Привезли восемь медалей, хотя, на мой взгляд, мы могли где-то и больше, где-то нам не повезло. Много четвертых, пятых, много ребят, которые в десятке достойно показывали свои результаты. Поэтому можно сказать, что молодежь есть, дай бог, чтобы дальше они прогрессировали. Мы будем стараться для того, чтобы у них был свой шанс показать себя и во взрослых шахматах.