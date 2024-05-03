«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»

Юрий Борсук, главный судья соревнований:

Появляются новые неожиданные места для тех, где мы не ожидали, что шахматы вообще когда-нибудь появятся. Давно не было в Жодино шахмат, Марьиной Горке – эти команды показывают. Сморгонь даже показывает, потому что там работа ведется. Надеюсь, что и дальше будут появляться новые точки на нашей карте, где шахматы развиваются. Порадовал накал борьбы – до последнего тура шла борьба, никто не знал, кто станет победителем. В целом интересные партии. Шахматный уровень показал, что ребята есть достойные. Я думаю, они и в Сочи показывают себя очень хорошо.