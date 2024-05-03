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«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»

03 мая 2024 17:47
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Молодое поколение шахматистов определяло сильнейших на республиканском турнире «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На главный трофей претендовало 14 команд, в течение четырех дней шла не детская борьба, а победитель определился лишь в последнем, седьмом туре. Викторию праздновал квартет столичной гимназии № 50. Таким образом, именно эти юные спортсмены отправятся в Сочи на финальный этап Открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья».

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»-1

Серебряные награды достались также минчанам. Вторая позиция у гимназии № 6. А замкнули тройку сильнейших ребята из 35-й гродненской средней школы. Специалисты отмечают высокий уровень конкуренции среди молодых шахматистов, а также работу в регионах, которая заметна благодаря программе «Шахматы в школе».

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»-4

Юрий Борсук, главный судья соревнований:
Появляются новые неожиданные места для тех, где мы не ожидали, что шахматы вообще когда-нибудь появятся. Давно не было в Жодино шахмат, Марьиной Горке – эти команды показывают. Сморгонь даже показывает, потому что там работа ведется. Надеюсь, что и дальше будут появляться новые точки на нашей карте, где шахматы развиваются. Порадовал накал борьбы – до последнего тура шла борьба, никто не знал, кто станет победителем. В целом интересные партии. Шахматный уровень показал, что ребята есть достойные. Я думаю, они и в Сочи показывают себя очень хорошо.

«Порадовал накал борьбы». Учащиеся минской гимназии №50 стали победителями турнира по шахматам «Белая ладья»-7

Турнир проходил под патронажем Президентского спортивного клуба. Специальные призы – книги – были вручены четырем лучшим шахматистам.

# Шахматы # Юрий Борсук

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