О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером

В студии программы «Спорттаймер» – международный гроссмейстер Денис Лазовик и старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.
В студии программы «Спорттаймер» – международный гроссмейстер Денис Лазовик и старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вот говорят, шахматистам это математика, физика.
Денис Лазовик, международный гроссмейстер:
Нет, так не работает. Все равно зависит от учителя. По математике, как я сказал, очень хороший преподаватель был, и у меня там прям все от зубов отлетало. А по физике тоже хорошая учительница, просто по каким-то причинам не заходила мне.
Юлия Силипицкая:
А язык хорошо учится?
Денис Лазовик:
Я давал уже какие-то пресс-конференции после турниров.
Юлия Силипицкая:
На английском языке?
Денис Лазовик:
Да. Когда играю, меня в Zoom приглашают, я могу там что-то сказать. Но это только потому, что там мне надо. Я смотрю какие-то видео на английском.
Юлия Силипицкая:
Сколько у тебя составляет часов занятия шахматами?
Денис Лазовик:
Когда я занимался с тренером, я договаривался и мы занимались с 3 до 8. Сейчас я могу проснуться, позаниматься, отдохнуть, еще позаниматься.
Юлия Силипицкая:
Что значит с тренером и без тренера? Ты сейчас без тренера?
Денис Лазовик:
Сейчас я без тренера.
Юлия Силипицкая:
Как без тренера?
Денис Лазовик:
В шахматах большинство людей занимаются без тренера, особенно когда достигли уже какого-то уровня. Это абсолютно нормально.
Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам:
Идет уже уровень такой, что ты либо приглашаешь, нанимаешь кого-то, либо специалист, который работает только под тебя. Потому что когда ты достигаешь определенного высочайшего уровня, никто же не хочет раскрывать свои наработки.
Юлия Силипицкая:
А-а, тут вот так даже, да? Секреты?
Юрий Борсук:
Да. И возникает момент, что очень много самостоятельной работы, а пригласить специалиста, который готов раскрыть свои секреты, готов консультироваться, это довольно-таки тоже такой момент, потому что конкуренция. Мы же все-таки индивидуальный вид спорта.
Подробности в видео.