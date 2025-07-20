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О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером

20 июля 2025 18:00
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В студии программы «Спорттаймер» – международный гроссмейстер Денис Лазовик и старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам Юрий Борсук.

О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Вот говорят, шахматистам это математика, физика.

Денис Лазовик, международный гроссмейстер:
Нет, так не работает. Все равно зависит от учителя. По математике, как я сказал, очень хороший преподаватель был, и у меня там прям все от зубов отлетало. А по физике тоже хорошая учительница, просто по каким-то причинам не заходила мне.

Юлия Силипицкая:
А язык хорошо учится?

Денис Лазовик:
Я давал уже какие-то пресс-конференции после турниров.

Юлия Силипицкая:
На английском языке?

Денис Лазовик:
Да. Когда играю, меня в Zoom приглашают, я могу там что-то сказать. Но это только потому, что там мне надо. Я смотрю какие-то видео на английском.

Юлия Силипицкая:
Сколько у тебя составляет часов занятия шахматами?

Денис Лазовик:
Когда я занимался с тренером, я договаривался и мы занимались с 3 до 8. Сейчас я могу проснуться, позаниматься, отдохнуть, еще позаниматься.

О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером-4

Юлия Силипицкая:
Что значит с тренером и без тренера? Ты сейчас без тренера?

Денис Лазовик:
Сейчас я без тренера.

Юлия Силипицкая:
Как без тренера?

Денис Лазовик:
В шахматах большинство людей занимаются без тренера, особенно когда достигли уже какого-то уровня. Это абсолютно нормально.

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам:
Идет уже уровень такой, что ты либо приглашаешь, нанимаешь кого-то, либо специалист, который работает только под тебя. Потому что когда ты достигаешь определенного высочайшего уровня, никто же не хочет раскрывать свои наработки.

Юлия Силипицкая:
А-а, тут вот так даже, да? Секреты?

Юрий Борсук:
Да. И возникает момент, что очень много самостоятельной работы, а пригласить специалиста, который готов раскрыть свои секреты, готов консультироваться, это довольно-таки тоже такой момент, потому что конкуренция. Мы же все-таки индивидуальный вид спорта.

Подробности в видео.

# Юлия Силипицкая # Юрий Борсук # Денис Лазовик # Шахматы

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