О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вот говорят, шахматистам это математика, физика.

Денис Лазовик, международный гроссмейстер:

Нет, так не работает. Все равно зависит от учителя. По математике, как я сказал, очень хороший преподаватель был, и у меня там прям все от зубов отлетало. А по физике тоже хорошая учительница, просто по каким-то причинам не заходила мне.

Юлия Силипицкая:

А язык хорошо учится?

Денис Лазовик:

Я давал уже какие-то пресс-конференции после турниров.

Юлия Силипицкая:

На английском языке?

Денис Лазовик:

Да. Когда играю, меня в Zoom приглашают, я могу там что-то сказать. Но это только потому, что там мне надо. Я смотрю какие-то видео на английском.

Юлия Силипицкая:

Сколько у тебя составляет часов занятия шахматами?

Денис Лазовик:

Когда я занимался с тренером, я договаривался и мы занимались с 3 до 8. Сейчас я могу проснуться, позаниматься, отдохнуть, еще позаниматься.