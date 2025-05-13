Прямой эфир

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси

13 мая 2025 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 5 по 8 мая в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам в Минске проходил финальный этап республиканских соревнований юных шахматистов «Белая ладья».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – капитан команды-победительницы, учащийся в гимназии № 1 города Бреста имени защитников Брестской крепости Дария Скоморощенко и начальник команды «Старший», тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам, главный судья республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья» Юрий Борсук.

Юрий Царев, ведущий:
Брест – шахматная столица Беларуси?

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси-2

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам, мастер спорта:
Да, это, наверное, правда, потому что много турниров проводит Брест. Уже много лет это тот город, который является одной из жемчужин нашей страны своей красотой. Очень удобный город для проведения всех спортивных соревнований. И последних лет семь нас радует своими результатами, своими достижениями, проведением больших международных турниров как для маленьких, так и для взрослых.

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси-4

Юрий Царев:
Как можно увлечь ребенка заниматься шахматами сейчас в мире, где гаджеты играют первостепенную роль?

Юрий Борсук:
В первую очередь дать попробовать. Иногда бывают ситуации, когда детей отдают шахматы, им не нравится, но спустя пару лет дети, сами непонятно почему, приходят к родителям и говорят: давайте снова вернемся в шахматы. То есть это нормальное явление – без попытки, просто ради общего интереса. Это как с любым видом спорта, надо попробовать и посмотреть.

Юрий Царев:
Какие следующие старты? Что сейчас предстоит ребятам?

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси-6

Юрий Борсук:
Это, конечно, финал «Белой ладьи» в России. В Сочи на базе «Сириуса» пройдет международный финал «Белой ладьи», в котором принимают участие всей регионы России, а также приглашенные команды. Чаще всего приезжает Китай, Индия – очень сильные команды – страны СНГ. Это для них важный старт с 1 по 10 июня.

Главный турнир года пройдет для Республики Беларусь с 10 по 20 июля. Открытый международный турнир для всех, который приглашает всех желающих.

Подробности смотрите в видео.

# Шахматы # Юрий Борсук # Дария Скоморощенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»
13 мая 2025 07:40

В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»

Глава МВД наградил милиционеров – участников парада Победы
13 мая 2025 07:22

Глава МВД наградил милиционеров – участников парада Победы

Республиканский «Последний звонок» пройдёт в Гомеле 22 мая
13 мая 2025 07:03

Республиканский «Последний звонок» пройдёт в Гомеле 22 мая