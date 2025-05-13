Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – капитан команды-победительницы, учащийся в гимназии № 1 города Бреста имени защитников Брестской крепости Дария Скоморощенко и начальник команды «Старший», тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам, главный судья республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья» Юрий Борсук.

С 5 по 8 мая в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам в Минске проходил финальный этап республиканских соревнований юных шахматистов «Белая ладья».

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам, мастер спорта: Да, это, наверное, правда, потому что много турниров проводит Брест. Уже много лет это тот город, который является одной из жемчужин нашей страны своей красотой. Очень удобный город для проведения всех спортивных соревнований. И последних лет семь нас радует своими результатами, своими достижениями, проведением больших международных турниров как для маленьких, так и для взрослых.

Юрий Борсук: В первую очередь дать попробовать. Иногда бывают ситуации, когда детей отдают шахматы, им не нравится, но спустя пару лет дети, сами непонятно почему, приходят к родителям и говорят: давайте снова вернемся в шахматы. То есть это нормальное явление – без попытки, просто ради общего интереса. Это как с любым видом спорта, надо попробовать и посмотреть.

Юрий Царев: Как можно увлечь ребенка заниматься шахматами сейчас в мире, где гаджеты играют первостепенную роль?

Юрий Борсук:

Это, конечно, финал «Белой ладьи» в России. В Сочи на базе «Сириуса» пройдет международный финал «Белой ладьи», в котором принимают участие всей регионы России, а также приглашенные команды. Чаще всего приезжает Китай, Индия – очень сильные команды – страны СНГ. Это для них важный старт с 1 по 10 июня.

Главный турнир года пройдет для Республики Беларусь с 10 по 20 июля. Открытый международный турнир для всех, который приглашает всех желающих.