Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне

Грунтовый сезон продолжается. В испанской Барселоне стартовал очередной теннисный турнир ATP. В основной сетке соревнований есть и два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Грунтовый сезон продолжается. В испанской Барселоне стартовал очередной теннисный турнир ATP. В основной сетке соревнований есть и два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая ракетка страны Егор Герасимов свой матч стартового раунда проводил против некогда грозного француза Жо-Вильфрид Цонга. В первом сете соперник вел 4:2, однако Егору удалось переломить ход партии – из последующих шести геймов Герасимов выиграл пять. Ударная концовка, видимо, вдохновила Егора, и во втором сете белорус позволил Цонга зацепить всего один гейм. В итоге 7:5, 6:1, в следующем круге Герасимов сразится с итальянцем Янником Синнером.
Также 19 апреля свой матч первого раунда проводил Илья Ивашко, которому для прохода дальше тоже хватило двух сетов. Наш соотечественник легко разобрался с голландцем Таллоном Грикспуром – 6:3, 6:1. Во втором круге Илью ждет лучший игрок мира на грунте и первый сеяный турнира Рафаэль Надаль.