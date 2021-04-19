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Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне

19 апреля 2021 21:41
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Грунтовый сезон продолжается. В испанской Барселоне стартовал очередной теннисный турнир ATP. В основной сетке соревнований есть и два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне-1

Первая ракетка страны Егор Герасимов свой матч стартового раунда проводил против некогда грозного француза Жо-Вильфрид Цонга. В первом сете соперник вел 4:2, однако Егору удалось переломить ход партии – из последующих шести геймов Герасимов выиграл пять. Ударная концовка, видимо, вдохновила Егора, и во втором сете белорус позволил Цонга зацепить всего один гейм. В итоге 7:5, 6:1, в следующем круге Герасимов сразится с итальянцем Янником Синнером.

Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне-4

Также 19 апреля свой матч первого раунда проводил Илья Ивашко, которому для прохода дальше тоже хватило двух сетов. Наш соотечественник легко разобрался с голландцем Таллоном Грикспуром – 6:3, 6:1. Во втором круге Илью ждет лучший игрок мира на грунте и первый сеяный турнира Рафаэль Надаль.

# Теннис # Егор Герасимов # Жо-Вильфрид Цонга # Янник Синнер # Таллон Грикспур # Рафаэль Надаль # Фотофакт

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