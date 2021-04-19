Теннис. Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг турнира в Барселоне

Грунтовый сезон продолжается. В испанской Барселоне стартовал очередной теннисный турнир ATP. В основной сетке соревнований есть и два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка страны Егор Герасимов свой матч стартового раунда проводил против некогда грозного француза Жо-Вильфрид Цонга. В первом сете соперник вел 4:2, однако Егору удалось переломить ход партии – из последующих шести геймов Герасимов выиграл пять. Ударная концовка, видимо, вдохновила Егора, и во втором сете белорус позволил Цонга зацепить всего один гейм. В итоге 7:5, 6:1, в следующем круге Герасимов сразится с итальянцем Янником Синнером.