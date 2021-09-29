Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Софии

Новости Беларуси. Герасимов – 112 ракетка мира, Егор Герасимов успешно прошел квалификационный барьер, а также первый круг основы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь белорус поспорит за четвертьфинал с итальянцем Янником Синнером, 14 номер в табеле о рангах. Второй белорус, 45 ракетка мира, Ильи Ивашко скрестит ракетку с испанцем Пабло Андухаром игрок первой сотни, 92 позиция.