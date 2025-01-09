Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира Большого шлема, Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В торжественной церемонии приняли участие победители Australian Open – 2024, первые ракетки мира – белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер.

Арина Соболенко, двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Я очень рада находиться здесь, Australian Open – один из моих любимых турниров. Приятно вернуться сюда, быть двукратной чемпионкой – это нечто особенное. Надеюсь, что смогу продолжить делать то, что у меня получается в Австралии! Знаю, что прошло 25 лет с тех пор, когда теннисистка выигрывала три Australian Open подряд. Честно говоря, не изучала историю, мне это сказали во время интервью в Брисбене. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис на корте.

Янник Синнер, победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2024:

В этот раз немного другие ощущения, чем в прошлом году, но мы очень рады начать сезон в Австралии, где так много замечательных людей. Мы с командой постарались сделать все возможное в межсезонье в Дубае. Теперь я счастлив быть здесь. Есть еще несколько дней, чтобы адаптироваться к условиям и быть готовыми к началу турнира.