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Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open

09 января 2025 19:55
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В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира Большого шлема, Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В торжественной церемонии приняли участие победители Australian Open – 2024, первые ракетки мира – белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер.

Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open-1

Арина Соболенко, двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису:
Я очень рада находиться здесь, Australian Open – один из моих любимых турниров. Приятно вернуться сюда, быть двукратной чемпионкой – это нечто особенное. Надеюсь, что смогу продолжить делать то, что у меня получается в Австралии! Знаю, что прошло 25 лет с тех пор, когда теннисистка выигрывала три Australian Open подряд. Честно говоря, не изучала историю, мне это сказали во время интервью в Брисбене. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис на корте.

Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open-3

Янник Синнер, победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2024:
В этот раз немного другие ощущения, чем в прошлом году, но мы очень рады начать сезон в Австралии, где так много замечательных людей. Мы с командой постарались сделать все возможное в межсезонье в Дубае. Теперь я счастлив быть здесь. Есть еще несколько дней, чтобы адаптироваться к условиям и быть готовыми к началу турнира. 

Арина Соболенко и Янник Синнер приняли участие в церемонии жеребьёвки на Australian Open-5

Первая ракетка мира Арина Соболенко начнет защиту титула матчем против американки Слоан Стивенс. У соперницы 84-й номер мирового рейтинга. Личная статистика свидетельствует в пользу Соболенко – все четыре поединка с участием теннисисток выиграла Арина. Еще одна белоруска Виктория Азаренко в стартовом раунде сыграет с 78-й ракеткой мира, итальянкой Лючией Бронцетти. Прежде спортсменки не встречались. Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует 12 января.

# Теннис # Янник Синнер # Арина Соболенко

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