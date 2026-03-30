В Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа России

Несмотря на то, что Беларусь и Чукотку разделяют тысячи километров, это не является помехой для сотрудничества. Его укрепление – главная цель визита губернатора этого российского региона в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Владислава Кузнецова утро 30 марта началось с участия в церемонии памяти на площади Победы. Цветы и венки легли к подножью монумента и Вечному огню в центре белорусской столицы.
Дань памяти павшим в Великой Отечественной войне – традиционный элемент официальных визитов российских делегаций, который подчеркивает союзнический характер отношений между странами.
В программе визита – серия деловых встреч и знакомство с промышленным потенциалом Беларуси. Делегацию ждут на ведущих отечественных машиностроительных предприятиях. Чукотка, где активно развивается горнодобывающая промышленность и обновляется парк пассажирской техники, заинтересована в поставках надежных машин, адаптированных для работы в условиях Крайнего Севера.
По итогам визита планируется подписание двусторонних документов. Планируется и утвердить дорожную карту сотрудничества до 2030 года.