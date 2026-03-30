В Беларусь прибыл губернатор Чукотского автономного округа России

Несмотря на то, что Беларусь и Чукотку разделяют тысячи километров, это не является помехой для сотрудничества. Его укрепление – главная цель визита губернатора этого российского региона в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Владислава Кузнецова утро 30 марта началось с участия в церемонии памяти на площади Победы. Цветы и венки легли к подножью монумента и Вечному огню в центре белорусской столицы.