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Бокс. Белорусы завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ

06 сентября 2021 13:07
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Новости Беларуси. Белорусские боксеры завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бокс. Белорусы завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ-1

В весовой категории до 60 килограммов награду завоевал Кирилл Станкевич. В категории до 66 килограммов отметился Владислав Кузнецов. Также серебро взял Никита Бруев, который выступил в группе до 70 килограммов.

Белорусские атлеты уже выиграли в Казани два золота, девять серебряных и шесть бронзовых наград. Пока спортсмены занимают шестое место в общем зачете. Лидирует команда России. Игры завершатся 11 сентября.

# Спортивные соревнования # Кирилл Станкевич # Владислав Кузнецов # Никита Бруев # Фотофакт

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