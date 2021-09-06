Бокс. Белорусы завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Белорусские боксеры завоевали три серебряные медали на I Играх стран СНГ в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 60 килограммов награду завоевал Кирилл Станкевич. В категории до 66 килограммов отметился Владислав Кузнецов. Также серебро взял Никита Бруев, который выступил в группе до 70 килограммов.

Белорусские атлеты уже выиграли в Казани два золота, девять серебряных и шесть бронзовых наград. Пока спортсмены занимают шестое место в общем зачете. Лидирует команда России. Игры завершатся 11 сентября.