Владимир Путина прибыл с рабочим визитом на Чукотку

Президент России Владимир Путин посещает с рабочим визитом Чукотку, пишет РИА Новости.

10 января 2024 года Владимир Путин прилетел в Анадырь. По приезду президент РФ направился в многоэтажный тепличный комплекс семьи Макатровых, где в любую пору года выращиваются овощи. Более 320 миллионов рублей было вложено для реализации данного проекта. На предприятии работают около двадцати человек. Занимают теплицы 0,24 гектара.

За год на тепличном комплексе выращивается 79 тонн продукции, что составляет около 20% от всего количества приобретаемых овощей в столице Чукотского автономного округа.

Пресс-служба Кремля информировала, что Путин на Чукотке планирует побеседовать с местными жителями, а также провести встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.