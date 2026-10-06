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Новости по тегу #Виталий Крецкий

IV Международная научная конференция открылась в Национальной академии наук Беларуси
06 октября 2026 10:56

IV Международная научная конференция открылась в Национальной академии наук Беларуси

Крецкий: к 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33%
10 апреля 2026 07:51

Крецкий: к 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33%

За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива
27 февраля 2025 17:12

За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива

В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива
02 октября 2024 16:52

В Минске обсудили строительство энергоисточников с применением местных видов топлива

Торфяные пеллеты, кварцевые обогреватели и не только. Как белорусы из глубинки согревают себя зимой?
22 октября 2023 21:11

Торфяные пеллеты, кварцевые обогреватели и не только. Как белорусы из глубинки согревают себя зимой?

Виталий Крецкий: наша энергоёмкость ВВП ниже, чем в передовых странах. Нам есть куда стремиться
03 июня 2022 20:44

Виталий Крецкий: наша энергоёмкость ВВП ниже, чем в передовых странах. Нам есть куда стремиться

10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?
08 апреля 2022 16:17

10 районов могут себя обеспечивать теплом и горячей водой. Как внедряют систему энергетического менеджемента в Беларуси?

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные
06 декабря 2021 11:03

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные