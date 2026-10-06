Новости по тегу #Виталий Крецкий

Программа международной научной конференции рассчитана на 4 дня. Его участники обсудят широкий круг тем: от энергоэффективных технологий до внедрения искусственного интеллекта в отрасль.
Благодаря системному подходу страна создала мощную базу для обеспечения национальной безопасности. Уже в 2025 году уровень энергетической независимости превысил 30 %.
Как сообщили 27 февраля на коллегии Департамента по энергоэффективности, за минувшие четверть века Беларуси удалось уменьшить энергоемкость более чем на половину. При этом ВВП вырос почти в два с половиной раза.
Сегодня в стране функционирует более 10 тысяч энергоисточников, из которых свыше половины уже переведены на использование собственных ресурсов.
06 октября 2026 12:53
06 октября 2026 12:44
06 октября 2026 12:34
06 октября 2026 12:25
06 октября 2026 12:15
06 октября 2026 11:50
06 октября 2026 11:47
06 октября 2026 11:36