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Крецкий: к 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33%

10 апреля 2026 07:51
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К 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель председателя Госстандарта Виталий Крецкий, подводя итоги 35-летней работы ведомства.

Крецкий: к 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33%-2

Благодаря системному подходу страна создала мощную базу для обеспечения национальной безопасности. Уже в 2025 году уровень энергетической независимости превысил 30 %. Рост до целевого показателя планируют обеспечить за счет внедрения передовых технологий и рационального использования ресурсов.

Крецкий: к 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33%-4

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта – директор департамента по энергоэффективности:
Основной вклад вносит атомная станция, но с 2010 года в нашей стране активно ведется работа по вовлечению собственных энергоресурсов. Это дровяное топливо, торфяное топливо. Сегодня мы активно внедряем уже энергоисточники с использованием древесных топливных гранул. По итогам 2025 года доля собственных энергоресурсов у нас стране составляет 16,8 %. То есть это тот объем тепловой электрической энергии, который мы можем произвести только за счет тех объемов собственного топлива, который есть в нашей стране. Задача в этом направлении только наращивать данные объемы.

Важный инструмент стратегии – стартовавший Республиканский конкурс «Лидер энергоэффективности». Он поможет оценить лучшие энергоэффективные продукты, применяемые в стране, и предоставить потребителям объективную информацию о них.

# АЭС в Беларуси # АЭС # Виталий Крецкий

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