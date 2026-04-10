Крецкий: к 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33%

К 2030 году энергетическая самостоятельность Беларуси должна достичь 33 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель председателя Госстандарта Виталий Крецкий, подводя итоги 35-летней работы ведомства.

Благодаря системному подходу страна создала мощную базу для обеспечения национальной безопасности. Уже в 2025 году уровень энергетической независимости превысил 30 %. Рост до целевого показателя планируют обеспечить за счет внедрения передовых технологий и рационального использования ресурсов.

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта – директор департамента по энергоэффективности:

Основной вклад вносит атомная станция, но с 2010 года в нашей стране активно ведется работа по вовлечению собственных энергоресурсов. Это дровяное топливо, торфяное топливо. Сегодня мы активно внедряем уже энергоисточники с использованием древесных топливных гранул. По итогам 2025 года доля собственных энергоресурсов у нас стране составляет 16,8 %. То есть это тот объем тепловой электрической энергии, который мы можем произвести только за счет тех объемов собственного топлива, который есть в нашей стране. Задача в этом направлении только наращивать данные объемы.

Важный инструмент стратегии – стартовавший Республиканский конкурс «Лидер энергоэффективности». Он поможет оценить лучшие энергоэффективные продукты, применяемые в стране, и предоставить потребителям объективную информацию о них.