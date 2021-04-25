«Хороший пример взаимовыгодного сотрудничества». Dana Holdings увеличивает закупку цемента у крупнейшего белорусского производителя

Новости Беларуси. Взаимовыгодное партнерство. Минск динамично строится. Крупнейший застройщик страны в своей работе использует белорусские материалы, доля их в строительстве растет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас на объектах увеличивается использование белорусского цемента. В итоге применение отечественных материалов позволяет снизить стоимость квадратного метра для покупателя. Материал о новых партнерах и сотрудничестве.

Именно это называют стратегическим партнерством. Крупнейший застройщик страны увеличивает закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси – на 20 %.

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания»:

С Dana Holdings мы работаем с 2015 года, и прежде всего это товарооборот. Фактически в 2020 году товарооборот составил 24 миллиона рублей. Естественно, Dana Holdings является ключевым партнером для Белорусской цементной компании.

Холдинг «Белорусская цементная компания» – это 26 предприятий во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: Белорусский цементный завод, «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы». У холдинга работает собственная товаропроводящая сеть. Это торговые дома в Смоленске и Калининграде, Седльце и Киеве. Виктор Сидоренко:

Уже по 2021 году товарооборот по Белорусской цементной компании с Dana Holdings составит порядка 30 миллионов белорусских рублей. Рост составит 15 %.

Стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные поставки и точные расчеты. Это и готовность прийти на помощь в нужной ситуации.

Виктор Сидоренко:

В период отсутствия спроса (это зимний период) для Белорусской цементной компании Dana Holdings осуществляет финансирование для производства цемента и других строительных материалов, что позволяет загрузить производственные мощности, обеспечить своевременную выплату заработной платы, расчет за энергоносители и оплату налогов.

Александр Сапсалев, генеральный директор ОАО «Белорусский цементный завод»:

Если говорить о Dana Holdings, это один из крупнейших потребителей на внутреннем рынке Республики Беларусь нашего цемента. Благодаря Dana Holdings мы можем рассчитываться в зимний период за энергоносители, то есть получать прибыль в период сниженного спроса продукции, обеспечивать людей работой и, соответственно, достойный уровень зарплаты. Если брать по 2020 году, рост заработной платы составил более 107 %.

В компании-застройщике подчеркивают, что заинтересованность взаимовыгодная.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:

С холдингом «Белорусская цементная компания» мы сотрудничаем уже много лет. Это крупнейший производитель строительных материалов в Восточной Европе. Компания выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется стабильным спросом, и обеспечивает своевременные поставки, что важно для наших строительных площадок. Поэтому только за последнее время мы приобрели цемент и различные смеси на сумму более 27 миллионов долларов.

Материалы на крупнейшей стройке страны белорусского производства.

Minsk World возводится с опережением предусмотренного инвестиционным договором срока.

Вибор Мулич:

Основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее сроков, установленных инвестдоговором. Темпы растут, строительство ведется одновременно во всех кварталах комплекса. И мы заинтересованы в стабильных поставках стройматериалов, оборудования и техники. Поэтому весной встретились со многими нашими партнерами, чтобы договориться о существенном увеличении поставок. Считаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества и успешного роста экономики страны.

Особые условия для компаний-партнеров – еще одна сторона сотрудничества. Крупнейший застройщик предлагает скидки на недвижимость работникам предприятий, с которыми выстраивает отношения. А таких компаний немало. Среди них и крупнейшие производители страны – техника, строительные и отделочные материалы.

Светлана Чикова работает начальником отдела в Белорусской цементной компании. Остановила свой выбор на доме «Пекин» комплекса Minsk World.

Светлана Чикова:

Так как нет жилья в Минске, первоначально рассматривали вторичный рынок либо строительство нового жилья. Выбрали именно новое. Получалось так, что цена ниже даже, чем на вторичном рынке. Первоначально стоимость квартиры выходила 80 тысяч евро. После того как Dana Holdings дала скидку, получилось 64 тысячи. Воспользовались партнерской банковской программой. Рассказывает и о том, как выбирали дом. Светлана Чикова:

Выбирали квартиру по нескольким критериям: первый – цена, второй – расположение (здесь недалеко будет метро, недалеко центр города) и третий – это оригинальная архитектура. Это такой небольшой город в городе.