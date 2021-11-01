Электронная медкарта появится у каждого белоруса: в ней будут храниться данные с момента рождения

Новости Беларуси. База данных иностранных студентов может появиться в Беларуси в 2022 году. Эта электронная платформа позволит дистанционно подавать заявку на обучение в наши вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали проекта планируют обсудить на третьем региональном форуме GBC.

«Путешествуй без COVID-19» хотят сделать удобнее: туда будут поступать данные о вакцинации – читайте здесь.

Обсуждения требует и система электронного рецепта, которая уже заявила о себе в Беларуси, однако так и не вытеснила традиционные бумажные документы. Чтобы решить подобные вопросы, в мае 2023 года в Беларуси начнет работу централизованная информационная система здравоохранения – это сразу несколько пилотных проектов.

Например, у каждого белоруса или человека, временно проживающего здесь, появится электронная медицинская карта. В ней будут храниться все данные о пациенте с момента рождения или прибытия в Беларусь. Это результаты по обращению к врачу, анализы, сведения о хронических заболеваниях, рентген-снимки.