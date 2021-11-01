Электронная медкарта появится у каждого белоруса: в ней будут храниться данные с момента рождения
Новости Беларуси. База данных иностранных студентов может появиться в Беларуси в 2022 году. Эта электронная платформа позволит дистанционно подавать заявку на обучение в наши вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали проекта планируют обсудить на третьем региональном форуме GBC.
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Обсуждения требует и система электронного рецепта, которая уже заявила о себе в Беларуси, однако так и не вытеснила традиционные бумажные документы. Чтобы решить подобные вопросы, в мае 2023 года в Беларуси начнет работу централизованная информационная система здравоохранения – это сразу несколько пилотных проектов.
Например, у каждого белоруса или человека, временно проживающего здесь, появится электронная медицинская карта. В ней будут храниться все данные о пациенте с момента рождения или прибытия в Беларусь. Это результаты по обращению к врачу, анализы, сведения о хронических заболеваниях, рентген-снимки.
Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:
Взаимодействие с централизованной информационной системой через личный кабинет гражданина. Начиная с таких простых решений, как запись на прием к врачу, получение справок, получение выписок, открепиться от одной поликлиники, прикрепиться к другой. В перспективе мы планируем также, что через личный кабинет гражданина будет проводиться и телеконсультирование. Большой проект – это по внедрению в Республике Беларусь клинико-затратных групп. Наличие у нас оцифрованного информационного ресурса, баз данных: где лечился пациент, когда лечился, какие медизделия, какие лекарственные средства применялись, позволит нам посчитать экономику здравоохранения.
Централизованной информационной системой здравоохранения будут охвачены все частные и государственные медучреждения. Нюансы по ее работе также обсудят на форуме в Гродно.