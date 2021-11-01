«Путешествуй без COVID-19» хотят сделать удобнее: туда будут поступать также данные о вакцинации

Новости Беларуси. База данных иностранных студентов может появиться в Беларуси в 2022 году. Эта электронная платформа позволит дистанционно подавать заявку на обучение в наши вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали проекта планируют обсудить на третьем региональном форуме GBC. Он пройдет в предстоящий четверг, 4 ноября, в Гродно.

Приоритетными темами диалога станут цифровые решения в сферах здравоохранения, образования и защиты персональных данных. Например, новинкой 2021 года стало приложение «Путешествуй без COVID-19». Новацией и дополнением к нему станет создание личного электронного кабинета пациента.

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг:

Предполагается, что в будущем данные о вакцинировании также будут поступать в приложение «Путешествуй без COVID-19». Таким образом, будет очень комфортно гражданину: либо он проходил ПЦР-тестирование, либо получил цифровой сертификат о вакцинировании, использовать данное решение при перемещении как на территории Евразийского экономического союза, так и в те страны, которые также подключатся к приложению «Путешествуй без COVID-19».