Антивоенный «Марш мира», в котором приняли участие десятки тысяч человек, прошел в Будапеште по призыву правящей партии. Акция организована в поддержку политики венгерского правительства, которое отказывается предоставлять военную помощь Украине, несмотря на угрозы со стороны Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – жители не только Будапешта, но и других городов Венгрии. Колонна участников марша, растянувшаяся почти на километр, прошла по центральным улицам столицы к зданию национального парламента.

Демонстранты несли государственные трехцветные флаги и транспаранты с антивоенными лозунгами. Также они выражали протест из-за украинской нефтяной блокады и отказа Киева возобновить работу трубопровода «Дружба». Многие надписи на плакатах и транспарантах, которые держали демонстранты, гласили: «Венгрия не будет колонией Украины!», «Не позволим Зеленскому командовать нами!», «Прорвем нефтяную блокаду!». Накануне «Мпрша мира» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал соотечественников сплотиться, чтобы дать отпор шантажу.