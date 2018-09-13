«Когда покупал квартиру, это было какой-то санитарной зоной»: жители домов на Одинцова протестуют против уничтожения рощи

Новости Беларуси. Деревья раздора: серьезный конфликт разгорелся между жителями столичных таунхаусов и компанией-застройщиком. Минчане требуют приостановить строительство 19-этажного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ради него придется вырубить две сотни деревьев – это с одной стороны. С другой – жилая застройка определена генпланом, который проходил общественное обсуждение. Получается, все по закону. А как по-человечески? Этим вопросом задалась корреспондент Татьяна Ревизоре

Вот вчера обещали эти березы оставить.

Но сегодня от березы остался лишь пенек. Да и память, пожалуй. Косогор в районе столичной улицы Одинцова редеет даже не по дням.

В этом лесочке бегали и зайцы, и белки. Мы буквально дня четыре назад на видео снимали.

Жители окрестных таунхаусов которые сутки пытаются остановить вырубку деревьев. Жертв требует стройка. Рядом появится двухсекционный дом в 19 этажей. Под жалобой – 70 подписей.

Игорь Немогай:

Одна из причин заселения сюда – как раз вот этот вот кусочек зелени, потому что мы как в лесочке своем.

Андрей Подполухо:

Делали скворечники, здесь были соловьи. Вот я когда покупал квартиру, это было какой-то санитарной зоной. Она не представлялась для жилой застройки.

У строителей на зеленую зону взгляд несколько иной. Во-первых, объект по генплану, а он, между прочим, проходил общественное обсуждение. Вся проектная документация прошла государственную – в том числе экологическую – экспертизу.

Виктор Гутько, управляющий проектом компании-застройщика:

Те высказывания жильцов о том, что это является зеленой зоной, они не соответствуют действительности. Потому что данная территория никогда не была включена в схемы озелененных территорий Минска и, в частности, Фрунзенского района.

Самонасеянные деревья дикорастущие, произрастающие на откосе, который сегодня попадает в границы производства работ, не являются лесополосой и никогда не являлись ей. Удалению подлежал малоценные быстрорастущие породы деревьев, имеющие повреждения и отклонения по вертикали.

В таксационном плане намечена вырубка 186 деревьев – это те, что на пяточке. 55 вдоль линии таунхаусов строители оставят. Еще семь пересадят. Спиленный ландшафт обещают компенсировать.

Денис Драпей, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

В рамках осеннего месячника, который будет проходить у нас уже в этом году, мы постараемся облагородить совместно с жителями территорию, прилегающую к строительной площадке, в том числе высадить деревья. Плюс ко всему застройщик уже начинает прорабатывать вопрос, после сдачи объекта, во время его сдачи, подсадки туда деревьев трех-пятилетнего возраста.