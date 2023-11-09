Какой вклад белорусской стороны в инвестиционных проектах? Рассказал представитель Мингорисполкома
За Беларусью прочно закрепился имидж страны, где нет коррупции, где каждый чиновник служит интересам людей, каждый человек может рассчитывать на поддержку государства. Мы социально-ориентированная страна, где приоритет в строительстве – это жилье для нуждающихся, детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники – все, что дает нам возможность ни в чем не нуждаться. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительство Мингорисполкома:
При реализации инвестиционных проектов белорусская сторона принимает очень активное участие. Здесь задействованы не только инвестиции, но и потенциал наших архитекторов, конструкторов, используется значительная часть строительных материалов, произведенных на территории Республики Беларусь.
Екатерина Забенько, СТВ:
То есть белорусский вклад в инвестиционные проекты замечен и очевиден?
Виктор Гутько:
Абсолютно верно, об этом надо говорить, потому что сегодня существует такое мнение, что только инвестиции, только деньги – и это делают наши зарубежные партнеры. Ни в коем случае. Белорусский вклад в инвестпроекты велик и имеет не меньшую важность, чем инвестиции.
Екатерина Забенько:
Тот же Lakeside Park – немногие знают, что все эти скульптуры – это белорусские мастера.
Виктор Гутько:
Скульптуры, которые сегодня представлены в парке – это авторские работы белорусских скульпторов, они достойно представлены в парке, он от этого только выиграл.
Екатерина Забенько:
Насколько я знаю, с зарубежными партнерами работать и приятно, потому что это не только принесли проект, дали деньги – работайте. Это в любом случае обмен опытом, какие-то рекомендации с обеих сторон.
Виктор Гутько:
На фоне взаимного сотрудничества мы обмениваемся опытом, выезжаем за рубеж, и подходы, которые там используются, могли бы быть применены и у нас, но в то же время и к нам приезжают, у нас тоже чему-то учатся. Мы имеем опыт, когда взаимовыгодное сотрудничество перерастало в ряд объектов, которые реализуются как у нас, так и нашими специалистами за рубежом.
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