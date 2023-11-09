Какой вклад белорусской стороны в инвестиционных проектах? Рассказал представитель Мингорисполкома

За Беларусью прочно закрепился имидж страны, где нет коррупции, где каждый чиновник служит интересам людей, каждый человек может рассчитывать на поддержку государства. Мы социально-ориентированная страна, где приоритет в строительстве – это жилье для нуждающихся, детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники – все, что дает нам возможность ни в чем не нуждаться. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительство Мингорисполкома:

При реализации инвестиционных проектов белорусская сторона принимает очень активное участие. Здесь задействованы не только инвестиции, но и потенциал наших архитекторов, конструкторов, используется значительная часть строительных материалов, произведенных на территории Республики Беларусь. Екатерина Забенько, СТВ:

То есть белорусский вклад в инвестиционные проекты замечен и очевиден? Виктор Гутько:

Абсолютно верно, об этом надо говорить, потому что сегодня существует такое мнение, что только инвестиции, только деньги – и это делают наши зарубежные партнеры. Ни в коем случае. Белорусский вклад в инвестпроекты велик и имеет не меньшую важность, чем инвестиции.