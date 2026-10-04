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Новости по тегу #УВД Миноблисполкома

День открытых дверей прошел в УВД Минского облисполкома
04 октября 2026 11:00

День открытых дверей прошел в УВД Минского облисполкома

Стрелял по окнам: оперативники Молодечно задержали любителя пневматики
08 сентября 2026 09:50

Стрелял по окнам: оперативники Молодечно задержали любителя пневматики

В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело
22 августа 2026 12:10

В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело

Работники нескольких крупных хозяйств Минской области похитили рапса на более чем 1,5 млн рублей
08 апреля 2026 08:28

Работники нескольких крупных хозяйств Минской области похитили рапса на более чем 1,5 млн рублей

Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома
06 февраля 2026 14:00

Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома

Правоохранители РБ изъяли крупную партию насвая у минчанина
08 июня 2025 15:31

Правоохранители РБ изъяли крупную партию насвая у минчанина

В ряде школ города Молодечно 5 сентября отменили занятия, а учеников отпустили по домам из-за сообщений о минировании
05 сентября 2013 14:46

В ряде школ города Молодечно 5 сентября отменили занятия, а учеников отпустили по домам из-за сообщений о минировании

На нелегальных ночных гонках в Минской области столкнулись 4 машины. Одна сгорела полностью
07 июня 2013 15:28

На нелегальных ночных гонках в Минской области столкнулись 4 машины. Одна сгорела полностью

Виктор Сенько: Промышленность, торговля и строительство наиболее подвержены коррупции в Минской области
15 марта 2013 13:50

Виктор Сенько: Промышленность, торговля и строительство наиболее подвержены коррупции в Минской области

Лучших милиционеров Минской области за верность службе наградили в Молодечно
01 марта 2013 13:56

Лучших милиционеров Минской области за верность службе наградили в Молодечно