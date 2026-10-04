Новости по тегу #УВД Миноблисполкома

Каждый раз организаторы стараются сделать программу максимально разносторонней, чтобы подробно рассказать гостям о задачах и специфике работы современной милиции.
В городе Молодечно 29-летний житель в пьяном виде произвел серию выстрелов из газобаллонного пневматического пистолета с балкона по многоквартирному дому.
В Крупском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего тракториста-машиниста местного сельскохозяйственного предприятия.
В масштабной схеме хищения в сфере АПК были задействованы восемь должностных лиц. Они якобы заложили маслосемена на хранение, но на самом деле продали их. Выручку разделили между собой.
Всего за 2025 год в центральном регионе зарегистрировано свыше 10,5 тысяч правонарушений.
Задержанному грозит большой штраф или же административный арест.
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