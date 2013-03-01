Новости Беларуси. Лучших милиционеров Минской области за верность службе наградили в Молодечно. Офицерское собрание прошло накануне профессионального праздника. Лучшим представителям профессии поздравил губернатор Борис Батура.

За достижения в оперативно-служебной деятельности и добросовестное исполнение служебных обязанностей были вручены почетные грамоты и благодарности облисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Крюков, заместитель начальника управления криминального розыска УВД Миноблисполкома:

За эти шесть лет службы на руководящей должности удалось многое сделать. Если, например, 10 лет назад в Минской области оставалось порядка 17-20 нераскрытых умышленных убийств, то на сегодняшний день если не удается раскрыть, то это максимум одно такое особо тяжкое преступление. И то по нему не прекращаем работать.

Сергей Луферчик, инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского райисполкома:

Это большая, высокая награда, считаю. Она многое значит. Считаю, что надо трудиться. Тогда будут такие награды.

Владимир Майко, старший участковый инспектор милиции Пуховичского РОВД:

Дело уже идет к завершению карьеры. Очень приятно в канун Дня милиции такое внимание получить.

К празднику сотрудники Областного управления внутренних дел подошли с хорошими результатами. Количество правонарушений в столичном регионе уменьшилось на четверть. Эффективно и оперативно раскрывались экономические правонарушения, усилилась работа правоохранителей в борьбе с коррупцией.

Виктор Сенько, начальник УВД Миноблисполкома:

В целом, считаю, что Минская область сработала достаточно положительно. Министерству внутренних дел дана положительная оценка.

По итогам работы оперативно-служебной деятельности, два наших подразделения (Солигорский и Несвижский райотделы) удостоены приза милиции батальона Владимирова за высокие результаты работы.